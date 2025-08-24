نویدکیا:سپاهان آماده تقابل بزرگ باپرسپولیس است؛رقابت همیشه باقی میماند

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نوید کیا در نشست خبری پیش از دیدار حساس تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور در آغاز سخنان خود اظهار کرد: همیشه دیدار سپاهان و پرسپولیس یکی از حساس‌ترین رقابت‌های فوتبال ایران است.

وی افزود: امسال هر دو تیم تغییراتی کردند. در آن سوی میدان آقای هاشمیان حضور دارد که یکی از مربیان باکلاس و انسان جنتلمنی است. من افتخار کردم که در تیم ملی کنار او بازی کردم و مطمئنم در این مسیر هم موفق خواهد شد.

وی ادامه داد: رقابت همیشه وجود دارد. هفته قبل ما دو امتیاز مهم از دست دادیم و نیمه دوم ضعیفی داشتیم که هنوز هم برایم سخت است در مورد آن صحبت کنم. با بازیکنان صحبت کردم و باید برای بازی فردا آماده شویم. پرسپولیس تیمی بسیار قوی با ساختار و بازیکنان باکیفیت است. این بازی برای ما دشوار خواهد شد و برای آنها هم همین‌طور. امیدوارم شاهد بازی زیبا باشیم و نتیجه خوبی هم بگیریم.

رکوردها و نگاه به آینده

سرمربی سپاهان در خصوص رکوردهای تقابل با پرسپولیس توضیح داد: رکوردها ممکن است ادامه پیدا کنند یا از بین بروند اما برای من اهمیت اصلی این است که تیمم بازی باکیفیت ارائه کند. برای هواداران این موضوع مهم است و می‌تواند حس خوبی به بازیکنان بدهد اما همان‌طور که گفتم فوتبال را نمی‌توان با دو یا سه هفته قضاوت کرد. با چند برد یا باخت نباید هیچ تیمی را محکوم یا قضاوت کرد. روند کلی تیم اهمیت دارد و فردا تلاش می‌کنیم بهترین نمایش را داشته باشیم.

نقش هواداران و نگاه به گذشته

نویدکیا درباره حضور هواداران گفت: بودن آنها قطعاً انرژی می‌دهد و امیدوارم ورزشگاه پر شود و تا لحظه آخر تیم را حمایت کنند. این که از من به‌عنوان اسطوره نام می‌برند لطف مردم این شهر است اما واقعیت فوتبال امروز نتایج است. باید در درازمدت نشان بدهیم که توانستیم برای سپاهان مفید باشیم یا نه.

رقابت دیرینه با پرسپولیس

وی در ادامه تأکید کرد: این رقابت سال‌هاست وجود دارد و نمی‌توان با یک یا دو بازی تغییرش داد. چه من این طرف باشم و چه آقای هاشمیان آن طرف، در نهایت برد و باخت تعیین‌کننده احساسات هواداران است. تلاش‌هایی برای آرام کردن این فضا صورت گرفت اما چندان موفق نبود. اگر همه افراد فوتبال با صداقت و بدون خودنمایی رفتار کنند شاید بتوان در درازمدت روابط را نزدیک‌تر کرد، اما اصل رقابت همیشه باقی می‌ماند.

سلامتی بازیکنان و شرایط پیام نیازمند

نویدکیا درباره وضعیت برخی بازیکنان و مسائل سلامتی توضیح داد: باشگاه، فدراسیون و اداره بهداشت پیگیر هستند و تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که به صلاح همه باشد. در خصوص پیام نیازمند باید بگویم او گلری فوق‌العاده است و همیشه برای من عزیز بوده اما فوتبال امروز مثل ۲۰ یا ۳۰ سال پیش نیست که بازیکنی ۱۵ سال در یک باشگاه بماند. اختلاف سلیقه یا دیدگاه باعث جابه‌جایی می‌شود و این طبیعی است. فردا او در تیم مقابل قرار می‌گیرد و ما در سپاهان، اما برایش در زندگی و حرفه‌اش آرزوی موفقیت می‌کنم.

جذب بازیکنان خارجی

سرمربی سپاهان درباره جذب بازیکنان خارجی اظهار کرد: در انتخاب‌هایم دقت کردم که بازیکنانی بیاورم که در دو یا سه سال اخیر جزو نفرات اصلی تیم‌های خود بودند و بازی‌های زیادی انجام کردند. بعضی از خارجی‌ها تمایل نداشتند به ایران بیایند و برخی هم کیفیت پایین داشتند. ما به دنبال نفراتی رفتیم که در باشگاه‌هایشان بازی کرده باشند. البته بعضی بازیکنان هم به دلیل درخواست مالی بالا به استقلال رفتند و ما نتوانستیم آنها را جذب کنیم.

بدشانسی در از دست دادن محمد

نویدکیا در پایان درباره وضعیت محمد یکی از بازیکنان سپاهان گفت: واقعاً یکی از بهترین نفراتم را از دست دادم. بدشانسی بزرگی بود که بدون برخورد و بدون حادثه خاصی دچار آسیب شد. او بازیکن بسیار باکیفیتی بود و امیدوارم هرچه سریع‌تر روند درمان را طی کند و به تیم بازگردد. از لحاظ ذهنی هم بسیار قوی است و مطمئنم دوباره به میدان خواهد آمد.