به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ امروز با برگزاری سه دیدار آغاز می‌شود که در مهم‌ترین بازی‌ها سپاهان اصفهان میزبانی پرسپولیس است تا دوئل زودهنگام دو مدعی سنتی قهرمانی شکل بگیرد.

همچنین سیدمهدی رحمتی با خیبر خرم آباد به مصاف تیمی می‌رود که روزگاری سکان هدایت آن را در اراک بر عهده داشت و پیکان نیز دنبال رؤیای مهم خود برای دومین گام محکم است.

جدال مدعیان سنتی در نقش جهان

مهم‌ترین دیدار هفته دوم لیگ برتر در اصفهان بین سپاهان و پرسپولیس خواهد بود. هر دو تیم هفته اول را با تساوی پشت سر گذاشتند. سپاهان مقابل ملوان در انزلی و پرسپولیس برابر فجرسپاسی در تهران، نتیجه مشابه یک - یک را رقم زدند تا این دو مدعی قهرمانی از همان ابتدا ۲ امتیاز حساس را از دست بدهند.

سپاهان آمار قابل‌توجهی برابر پرسپولیس دارد؛ این تیم در ۷ بازی اخیر لیگ برتر مقابل سرخ‌ها شکست نخورده و در ۱۰ رویارویی آخر تنها یک بار باخته است. زردپوشان هر چهار مصاف فصل گذشته برابر پرسپولیس را بردند و در مجموع ۱۸ بار موفق به شکست دادن این تیم در تاریخ لیگ برتر شده‌اند؛ رکوردی که هیچ تیم دیگری به آن نرسیده است.

از سوی دیگر، پرسپولیس در ۱۰ تقابل آخر تنها یک بار موفق به شکست سپاهان شده و در سه سفر اخیر خود به اصفهان فقط یک گل به ثمر رسانده است. آخرین برد سرخ‌ها در نقش جهان هم به لیگ شانزدهم برمی‌گردد.

با این حال شاگردان وحید هاشمیان امیدوارند طلسم را بشکنند. پرسپولیس در ۱۸ بازی اخیر لیگ تنها ۲ شکست داشته و در ۱۶ دیدار از ۱۹ بازی اخیر مقابل سپاهان موفق به گلزنی شده است. در سمت مقابل محرم نویدکیا نیز می‌خواهد با کسب یک برد دیگر برابر پرسپولیس، تعداد امتیازاتش در لیگ برتر را به عدد ۱۵۰ برساند و با سپاهان در هفته دوم فصل جاری به امتیاز ۴ برسد.



این دیدار نه تنها حیثیتی است بلکه ارزش ۶ امتیازی دارد؛ چرا که هر دو تیم مدعی اصلی قهرمانی محسوب می‌شوند و از دست دادن امتیاز در این بازی می‌تواند آن‌ها را خیلی زود وارد بحران کند. بی شک هاشمیان می‌داند با پیروزی در این دیدار خیلی زود جایش را در دل هواداران پرسپولیس باز می‌کند.

پیکان – استقلال خوزستان؛ طلسم ۶ شکست متوالی

در دومین بازی امروز، پیکان در تهران میزبان استقلال خوزستان خواهد بود. خودروسازان شروعی خوب در فصل جدید داشتند و در هفته نخست موفق شدند ذوب‌آهن را در اصفهان با یک گل شکست دهند. آن‌ها حالا امیدوارند نخستین برد خانگی خود را نیز جشن بگیرند.

در سمت مقابل، استقلال خوزستان شرایط سختی را تجربه می‌کند. این تیم با سه امتیاز منفی لیگ را آغاز کرده و هفته اول هم برابر شمس‌آذر به تساوی رسید تا همچنان در جدول با امتیاز منفی قرار داشته باشد. علاوه بر این، خوزستانی‌ها مشکل میزبانی دارند و در هفته دوم هم باید در تهران به میدان بروند.

جدال رحمتی در شهر سابق!

آخرین دیدار روز دوشنبه در اراک برگزار می‌شود؛ جایی که آلومینیوم میزبان خیبر خرم‌آباد خواهد بود. ایرالکو در هفته نخست برابر گل‌گهر شکست خورد و حالا امیدوار است با حمایت تماشاگرانش خیلی زود جبران کند.

در سمت مقابل خیبر شروعی رویایی در لیگ داشت؛ آن‌ها در حالی که در خانه مقابل مس رفسنجان ۲ بر صفر عقب بودند، بازگشتی تماشایی زدند و ۳ بر ۲ برنده شدند تا با صدرنشینی لیگ را آغاز کنند.

این بازی برای سیدمهدی رحمتی اهمیت ویژه‌ای دارد. او که سابقه حضور روی نیمکت آلومینیوم را دارد، حالا در قامت سرمربی خیبر برابر تیم سابقش قرار می‌گیرد. با این حال آمار رحمتی مقابل ایرالکو اصلاً خوب نیست؛ او در ۵ بازی هیچ بردی برابر آلومینیوم نداشته و در تقابل با مجتبی حسینی هم در ۹ دیدار طعم پیروزی را نچشیده است.

با این شرایط، باید دید آیا خیبر می‌تواند روند درخشان خود را ادامه دهد یا آلومینیوم در خانه اجازه تداوم صدرنشینی به شاگردان رحمتی را نخواهد داد.

برنامه بازی‌های امروز از هفته دوم لیگ برتر به شرح زیر است:

* پیکان – استقلال خوزستان؛ ساعت ۱۹:۱۵

* آلومینیوم اراک – خیبر خرم‌آباد ۱۹:۱۵

* سپاهان – پرسپولیس؛ ساعت ۱۹:۳۰