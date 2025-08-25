  1. سلامت
دستگاه فشارخون را در سفر همراه داشته باشید

کارشناس دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت محور سازمان غذا و دارو، بر ضرورت همراه داشتن دستگاه اندازه‌گیری فشارخون و داروهای بیماران مبتلا به پرفشاری خون در طول سفر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، ندا کاظمی‌نیا گفت: بیماران باید برای پایش مداوم وضعیت سلامت خود، همواره دستگاه اندازه‌گیری فشارخون را در دسترس داشته باشند تا در صورت بروز علائم یا تغییرات غیرمترقبه بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.

این متخصص داروسازی بالینی با اشاره به اهمیت مصرف صحیح داروها افزود: بیماران باید از مصرف داروهایی مانند آرام‌بخش‌ها، داروهای کدئین‌دار، آنتی‌هیستامین‌ها و داروهای خواب‌آور، به ویژه پیش از رانندگی یا فعالیت‌های نیازمند تمرکز، خودداری کنند؛ زیرا این داروها موجب کاهش سطح هوشیاری و افزایش خطر حوادث می‌شوند.

وی تأکید کرد: بیماران دیابتی نیز باید علاوه بر داروهای مصرفی و انسولین، دستگاه سنجش قند خون را به همراه داشته باشند تا بتوانند مدیریت بهینه بیماری خود را در شرایط سفر فراهم کنند.

کاظمی نیا گفت: همچنین توصیه می‌شود تمامی مسافران یک جعبه کمک‌های اولیه شامل داروهای ضروری، باند، گاز استریل، مسکن‌ها و سایر وسایل اولیه مورد نیاز را همراه داشته باشند تا در مواقع اضطراری امکان ارائه مراقبت‌های اولیه وجود داشته باشد.

