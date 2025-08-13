به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، ندا کاظمی نیا اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های رسمی، داروهای متفورمین برای دیابت و آتنولول و لوزارتان برای فشارخون از پرمصرف‌ترین داروها در کشور به شمار می‌روند که این روند با افزایش شیوع بیماری‌های غیرواگیر همزمان شده است.

وی ادامه داد: میلیون‌ها نفر به این بیماری‌ها مبتلا هستند و بسیاری از آنان از وضعیت سلامت خود آگاهی کافی ندارند.

این متخصص داروسازی بالینی گفت: هزینه‌های درمان بیماری‌های مزمن سهم قابل توجهی از سبد سلامت خانوارها را به خود اختصاص داده و فشار مالی و اقتصادی موجب شده برخی بیماران به قطع خودسرانه داروها روی بیاورند.

به گفته کاظمی نیا، شیوع بالای مصرف داروهای کنترل فشارخون و دیابت علاوه بر بار اقتصادی، با افزایش خطر عوارض جدی مانند سکته، نارسایی کلیه و بیماری‌های قلبی همراه است.

وی تأکید کرد: علاوه بر درمان دارویی مؤثر، تمرکز بر پیشگیری اولیه شامل اصلاح سبک زندگی، رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی و انجام غربالگری‌های منظم ضروری است. همچنین توجه به افزایش آگاهی عمومی درباره علائم هشداردهنده، خطرات خوددرمانی و بهبود پوشش بیمه‌ای برای دسترسی بهتر به داروهای ضروری از دیگر راهکارهای کلیدی در کنترل بیماری‌های مزمن است.

کاظمی نیا افزود: این اقدامات در کنار هم می‌توانند از گسترش بیماری‌های مزمن و تبدیل آن به بحران‌های بزرگ سلامت جلوگیری کنند.