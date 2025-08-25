  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۱

رأی گیری شورای امنیت در مورد تمدید مأموریت یونیفل در لبنان

شورای امنیت سازمان ملل متحد اواخر امروز در خصوص تمدید مأموریت نیروهای چند ملیتی یونیفل در جنوب لبنان تصمیم گیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شورای امنیت سازمان ملل متحد، اواخر امروز دوشنبه، در مورد پیش‌نویس قطعنامه‌ای درباره تمدید مأموریت نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان «یونیفل» رأی‌گیری خواهد کرد. این در حالی است که پیش از این آمریکا و اسرائیل با تمدید حضور این نیروها مخالفت کرده بودند.

این پیش‌نویس قطعنامه از سوی فرانسه پیشنهاد شده و تمدید مأموریت نیروهای یونیفل را که در سال ۱۹۷۸ بین اسرائیل و لبنان مستقر شد، برای یک سال دیگر مقرر می‌کند.

در آخرین پیش‌نویسی که خبرگزاری فرانسه به آن دسترسی پیدا کرده است، شورای امنیت به قصد خود برای کار بر روی خروج یونیفل به بهانه تبدیل دولت لبنان به تنها ضامن امنیت در جنوب لبنان اشاره کرده است.

این در حالی است که حملات روزانه اسرائیل به لبنان و ادامه اشغال ۵ نقطه راهبردی در جنوب لبنان توسط صهیونیست‌ها همچنان ادامه دارد.

کد خبر 6569586

