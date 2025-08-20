انتقاد رئیس مجلس لبنان از موضع مخرب آمریکا در قبال «یونیفل»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان طی سخنانی در انتقاد از موضع آمریکا در قبال نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) گفت: سازوکاری که نیروهای یونیفل را در بر می‌گیرد، به ریاست یک ژنرال آمریکایی است، پس چگونه ممکن است کسی که ماموریت آن تثبیت آتش‌ بس است، به ماموریت خود ضربه بزند؟

نبیه بری در ادامه سخنانش افزود: با وجود میانجیگری آمریکا برای توقف جنگ، ما از تلاشهای معکوسی شگفت ‌زده می ‌شویم که موجودیت یونیفل و ماموریت آن در لبنان را هدف قرار می‌ دهد.

تصاویری نیز در رسانه های لبنانی منتشر شده است که نشان می دهد ساکنان شهرک دیر سریان در جنوب لبنان به ورود نیروهای یونیفل به این شهرک بدون همراهی نیروها ارتش اعتراض می کنند.