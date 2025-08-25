به گزارش خبرگزاری مهر، سید ستار هاشمی، در دومین روز سفر خود به یزد با آیتالله ناصری، نماینده ولیفقیه در استان، دیدار کرد.
هاشمی در این دیدار ضمن تجلیل از شخصیت آیتالله ناصری، وی را از چهرههای برجسته انقلاب دانست که همواره به نیکی یاد میشود. او با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار داشت: با هدایت مقام معظم رهبری، همراهی مردم و تلاش مسئولان، توانستیم از این شرایط سخت عبور کنیم.
وزیر ارتباطات تأمین ارتباطات در شهرهای مسافرخیز، فراهمسازی مایحتاج اولیه مردم، مقابله با تماسهای مشکوک برای ایجاد نگرانی و جلوگیری از سوءاستفاده از ناوگان پست در برابر حملات سایبری را از اقدامات مهم در این ایام دانست.
وی با اشاره به وضعیت ارتباطات استان، یزد را یکی از استانهای پیشرو کشور در این حوزه معرفی کرد و از ظرفیت کارخانجات شهید قندی یزد بهعنوان نقطه قوتی در دیپلماسی فناوری نام برد.
وی افزود: با تلاش مدیران این کارخانه، خط تولید فیبر نوری در ونزوئلا راهاندازی شده و به زودی به بهرهبرداری میرسد.
هاشمی همچنین اعلام کرد که در جریان این سفر ۷۳ پروژه ارتباطی و مخابراتی با اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در یزد افتتاح خواهد شد.
آیتالله ناصری نیز در ابتدای دیدار، با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، گفت: «این دو شهید والامقام تنها به دنبال رضایت الهی بودند و با اخلاص و صداقت در خدمت مردم تلاش میکردند.» وی به وزیر ارتباطات توصیه کرد که در مسیر خدمت به مردم، با جدیت و بدون وقفه حرکت کنند.
