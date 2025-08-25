به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مؤمنی وزیر کشور دولت چهاردهم صبح دوشنبه در ادامه سفر یک روزه خود به استان سمنان در مراسم افتتاح متمرکز ۷۰۰ میلیارد تومان پروژه شهرداریها و دهیاریهای استان به مناسبت هفته گرامی داشت یاد شهدای دولت حضور پیدا کرد.
پروژههای عمرانی و توسعه شهری و روستایی شهرداریها و دهیاریهای استان سمنان در هشت شهرستان استان اجرا و با تلاش شهرداریها و دهیاریها آماده بهره برداری شده اند. از عمده این طرحها میتوان به بهسازی معابر، ساماندهی ترافیکی، آسفالت و روکش معابر، تسهیل در تردد خودروها، پارک و فضای سبز و … اشاره کرد.
حدوداً ۱۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۷۰۰ میلیارد تومان پروژهای که امروز با حضور اسکندر مؤمنی در مجموعه دهیاریها و شهرداریهای استان افتتاح میشود به توسعه روستایی و ۶۳۰ میلیارد تومان به پروژههای شهرداریها در شهرهای استان اختصاص دارد.
فرج الله ایلیات معاون عمرانی استاندار سمنان در حاشیه این مراسم و در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: طرحهای شهرداریها و دهیاریهای استان که امروز شاهد بهره برداری از آنها هستیم با زمینهسازی توسعه روستایی و شهری اجرا شده است.
ایلیات با بیان اینکه این یکی از بزرگترین افتتاحهای متمرکز و همزمان پروژههای هفته دولت در سراسر استان سمنان است، تاکید کرد: اجرای این طرحها توسعه خوبی را به روستاها و شهرهای استان سمنان خواهد بخشید.
وی با بیان اینکه توسعه خدمات شهری و روستایی و فضاهای فرهنگی و تفرجگاهی از جمله طرحهایی است که امروز به بهره برداری میرسد، تاکید کرد: امروز همچنین شاهد بهره برداری از چندین پروژه معابر شهری و روستایی با هدف ارتقای خدمت رسانی به مردم هستیم.
