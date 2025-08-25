  1. استانها
  2. سمنان
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

۷۰۰ میلیارد تومان پروژه شهرداری و دهیاری‌های استان سمنان افتتاح شد

سمنان- مراسم افتتاح متمرکز و همزمان ۷۰۰ میلیارد تومان پروژه شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان سمنان با حضور وزیر کشور کابینه چهاردهم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مؤمنی وزیر کشور دولت چهاردهم صبح دوشنبه در ادامه سفر یک روزه خود به استان سمنان در مراسم افتتاح متمرکز ۷۰۰ میلیارد تومان پروژه شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان به مناسبت هفته گرامی داشت یاد شهدای دولت حضور پیدا کرد.

پروژه‌های عمرانی و توسعه شهری و روستایی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان سمنان در هشت شهرستان استان اجرا و با تلاش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آماده بهره برداری شده اند. از عمده این طرح‌ها می‌توان به بهسازی معابر، ساماندهی ترافیکی، آسفالت و روکش معابر، تسهیل در تردد خودروها، پارک و فضای سبز و … اشاره کرد.

حدوداً ۱۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۷۰۰ میلیارد تومان پروژه‌ای که امروز با حضور اسکندر مؤمنی در مجموعه دهیاری‌ها و شهرداری‌های استان افتتاح می‌شود به توسعه روستایی و ۶۳۰ میلیارد تومان به پروژه‌های شهرداری‌ها در شهرهای استان اختصاص دارد.

فرج الله ایلیات معاون عمرانی استاندار سمنان در حاشیه این مراسم و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: طرح‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان که امروز شاهد بهره برداری از آنها هستیم با زمینه‌سازی توسعه روستایی و شهری اجرا شده است.

ایلیات با بیان اینکه این یکی از بزرگترین افتتاح‌های متمرکز و همزمان پروژه‌های هفته دولت در سراسر استان سمنان است، تاکید کرد: اجرای این طرح‌ها توسعه خوبی را به روستاها و شهرهای استان سمنان خواهد بخشید.

وی با بیان اینکه توسعه خدمات شهری و روستایی و فضاهای فرهنگی و تفرجگاهی از جمله طرح‌هایی است که امروز به بهره برداری می‌رسد، تاکید کرد: امروز همچنین شاهد بهره برداری از چندین پروژه معابر شهری و روستایی با هدف ارتقای خدمت رسانی به مردم هستیم.

