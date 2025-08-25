  1. سیاست
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۸

تجمع مردمی حمایت از غزه مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار می‌شود

تجمع مردمی علیه مواضع منفعلانه سازمان ملل در قبال جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی سه شنبه ۴ شهریور مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تجمع مردمی علیه مواضع منفعلانه سازمان ملل در قبال جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی سه شنبه ۴ شهریور ساعت ۹ الی ۱۱ مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار می‌شود.

جمعیت حامیان انقلاب اسلامی یکی از دعوت کنندگان این تجمع مردمی است.

