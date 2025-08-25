به گزارش خبرگزاری مهر، تجمع مردمی علیه مواضع منفعلانه سازمان ملل در قبال جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی سه شنبه ۴ شهریور ساعت ۹ الی ۱۱ مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار میشود.
جمعیت حامیان انقلاب اسلامی یکی از دعوت کنندگان این تجمع مردمی است.
تجمع مردمی علیه مواضع منفعلانه سازمان ملل در قبال جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی سه شنبه ۴ شهریور مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار میشود.
