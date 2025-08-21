  1. بین الملل
تجمع دانشجویان استرالیا برای رأی گیری درباره تحریم اسرائیل

رسانه رسمی استرالیا از تجمع دانشجویان این کشور برای رأی گیری درباره تحریم اسرائیل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، خبرگزاری استرالیایی گزارش داد که هزاران دانشجو در دانشگاه‌های این کشور گردهم آمده‌اند تا درباره اعمال تحریم علیه اسرائیل گفتگو و رأی‌گیری کنند.

مسئول بخش آموزش اتحادیه ملی دانشجویان استرالیا گفت: این همه‌پرسی فرصتی برای رأی دادن به پایان همکاری دانشگاه‌ها با شرکت‌هایی است که تجهیزات نظامی به اسرائیل می‌فروشند.

خبرگزاری استرالیا افزود که این همه‌پرسی پس از دو سال اعتراضات، اعتصابات و برپایی کمپ‌های مطالبه‌کننده پاسخگویی دولت و دانشگاه‌هایی که با اسرائیل همکاری دارند، برگزار می‌شود.

مسئول آموزش اتحادیه ملی دانشجویان همچنین پیش‌بینی کرد که بیش از ۵ هزار نفر طی هفته آینده برای شرکت در رأی‌گیری ثبت‌نام خواهند کرد.

