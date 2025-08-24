  1. بین الملل
ابراز همبستگی با غزه از شرق آسیا تا شمال غرب آفریقا+ فیلم

راهپیمایی حمایت از غزه و خشم از جنایات رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف دنیا از جمله کره جنوبی و مراکش ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، راهپیمایی حمایت از ساکنان غزه در مناطق مختلف جهان ادامه دارد.

در این راستا، مردم کره جنوبی با برپایی راهپیمایی گسترده حمایت خود را از مردم غزه اعلام کردند.

سئول پایتخت کره جنوبی شاهد برگزاری تظاهرات علیه رژیم صهیونیستی و در حمایت و یاری مردم غزه بود.

راهپیمایی کنندگان نسل کشی و گرسنه نگه داشتن ساکنان غزه را محکوم کردند.

مخالفت مراکشی ها با عادی سازی روابط با تل آویو

اهالی شهر طنجه مراکش طی راهپیمایی متوالی خود در حمایت از غزه و مخالف با سیاست گرسنگی دادن به فلسطینی ها در این منطقه، شعار دادند: مردم خواهان پایان داده به عادی‌سازی( رژیم صهیونیستی) هستند.

از سوی دیگر شماری از اعضای خانواده‌های اسرای صهیونیست و مخالفان سیاست‌ جنگ علیه نوار غزه با تجمع در برابر خانه یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه او شعار دادند.

یهودا کوهن پدر یکی از اسرای ارتش صهیونیستی به نام نمرود کوهن، خطاب به کاتز گفت: آمدم به تو یادآوری کنم در روز ۶۸۸ که یک نظامی که با تانک خراب فرستاده شده، هنوز در تونل‌های غزه نشسته است.

