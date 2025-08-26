خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: همزمان با مذاکرات فشرده «ران درمر» وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی با اسعد شیبانی وزیر خارجه رژیم حاکم بر سوریه در پاریس، روزنامه عبری «معاریو» در خبری اعلام کرد که دونالد ترامپ به دنبال ترتیب دادن دیداری میان بنیامین نتانیاهو و ابومحمد الجولانی در واشنگتن، پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر است.

۲ ماه پیش زمانی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی راهی واشنگتن شد، برخی رسانه‌های غربی ادعا کردند که این احتمال وجود دارد که نتانیاهو و ترامپ در کنار جشن ساختگی پس از جنگ با ایران، سوریه را رسماً وارد پیمان آبراهام کنند اما این ادعا به واقعیت نپیوست. ظاهراً «آینده حاکمیت بر بلندی‌های جولان» و «تضمین در خصوص عدم براندازی نظام سیاسی جدید در سوریه» ۲ موضوعی بود که طرف صهیونیستی قصد نشان دادن انعطاف درباره آنها را نداشت. حمله به وزارت دفاع و کاخ ریاست جمهوری سوریه در این بزنگاه رخ داد. اکنون پس از مذاکرات فشرده میان مقامات صهیونیستی سوری در باکو و پاریس به نظر می‌رسد سوریه بیش از گذشته در آستانه پیوستن به پیمان آبراهام و تبدیل شدن به یکی از مهره‌های امنیتی رژیم صهیونیستی در منطقه شرق عربی است.

در پاریس چه خبر است؟

روز سه‌شنبه نوزدهم آگوست با میانجی‌گری تام باراک نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه و ران درمر وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی در پاریس با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. دستور کار این جلسه تمهیدات امنیتی در امتداد مرز سوریه و اراضی اشغالی بود. خبرگزاری دولتی سوریه «سانا» ضمن اعلام رسمی این دیدار از تفاهمات به دست آمده در این جلسه خبر داد. تلویزیون سوریه به نقل از یک منبع دولتی اعلام کرد که حسین سلامه رئیس اطلاعات این کشور نیز در محل دیدار حضور داشته است. در این گفتگو قرار شد تا استان سویدا به عنوان بخش جدایی ناپذیری از سوریه باقی بماند.

به گزارش آکسیوس این دیدار بر ایجاد یک کریدور بشر دوستانه از اراضی اشغالی تا سویداء متمرکز بوده است که در واقع تکه ابتدایی کریدور داوود است. نکته کلیدی آن است که دیدارهای مقامات رژیم سوریه با مقامات صهیونیست از ابتدای روی کار آمدن آنها برقرار بوده اما امروز به صورت آشکار اعلام می‌شود. طبق مصوبات این نشست، پس از ایجاد یک کریدور بشردوستانه از اراضی اشغالی تا سویدا، آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها از کریدور هوایی محافظت خواهند کرد و یونیفل مسئول حفاظت از کاروان‌های کمک‌رسانی زمینی خواهد بود. در عین حال، سوریه از کریدور محافظت خواهد کرد، نه از کاروان‌ها.

اتمام مسیر ناتمام

تحرکات سیاسی برای سوار کردن جولانی بر قطار عادی سازی از ماه‌ها پیش آغاز شده است. ۱۸ آوریل ۲۰۲۵ ابومحمد الجولانی با کوری میلز و مرلین ستوتزمن نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا در مورد مسائل مختلف دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی به بحث و گفتگو پرداخت. ظاهراً پس از این نشست، نمایندگان دولت آمریکا قرار است مایک والتز مشاور امنیت ملی وقت دولت آمریکا را در جریان گفتگوها گذاشته و نامه جولانی را به ترامپ تحویل دهند. میلرز در مصاحبه با بلومبرگ اعلام کرده است که ۲ مسئله «رفع تحریم‌های سزار» و «عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی» محور مذاکرات تیم آمریکایی با جولانی بوده است. بعد از این دیدار و سپس میانجی‌گری سعودی، زمینه دیدار جولانی و ترامپ در عربستان سعودی و اعلام لغو تحریم‌های سزار فراهم شد.

به دنبال این تحولات، در ژوئیه ۲۰۲۵ لغو تحریم‌های سوریه رسماً از سوی ترامپ امضا شد. روز گذشته نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا مقررات نهایی لغو تحریم‌ها علیه سوریه را صادر کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) در بیانیه‌ای اعلام کرد که «در نتیجه لغو وضعیت اضطراری ملی که این مقررات بر اساس آن وضع شده بود و نیز در سایه تغییرات سیاست ایالات متحده در قبال سوریه»، مقررات تحریم‌های سوریه را از مجموعه قوانین فدرال حذف می‌کند.

به گزارش رسانه لبنانی «الاخبار» شروط سوریه برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی عبارت‌اند از: «رژیم صهیونیستی، رژیم ابومحمد الجولانی را به رسمیت بشناسد»، «حملات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه متوقف شود»، «ترتیبات جدید امنیتی در جنوب سوریه برقرار شود» و «آمریکا از توافق صلح با تل آویو حمایت کند».

در سوی مقابل، مقامات صهیونیست اعلام کردند که به صورت کامل خاک سوریه را ترک نکرده و به دنبال نوعی پیمان «کمپ دیوید جدید» با سوریه و تعریف مناطق سه گانه امنیتی در نوار مرزی با این کشور عربی هستند. در نقطه «الف» نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی با هدف اخذ تضمین امنیتی باقی خواهند ماند و در نقطه «ب» نیز نیروهای محلی نه ارتش سوریه حضور خواهند داشت. ارتش سوریه تنها در نقطه «پ» می‌تواند با تجهیزات سبک نظامی حضور داشته باشد.

همچنین تل آویو خواهان به رسمیت شناخته شدن حاکمیت این رژیم بر بلندی‌های جولان از سوی دولت دمشق است. حال باید دید که رژیم جولانی با این خواسته موافقت خواهد کرد یا خیر. برخی کارشناسان معتقدند صهیونیست‌ها همزمان بر روی ۲ راهکار دیگر مانند به رسمیت شناخته شدن بخش سوری بلندی‌های جولان به عنوان خاک سوریه و سپس اجاره ۹۹ ساله آن توسط آمریکا یا رژیم صهیونیستی نیز در حال کار حقوقی هستند. همچنین ممکن است با چراغ سبز آمریکا، سوریه دست از بلندی‌های جولان کشیده و به جای آن استان طرابلس لبنان را اشغال و به خاک خود ضمیمه کند.

بهره سخن

دیدار و توافق احتمالی ابومحمد الجولانی و بنیامین نتانیاهو در واشنگتن موجب تغییر ژئوپلیتیک شرق مدیترانه خواهد شد. چنین رخدادی به شکل قابل توجهی سبب ایجاد پیوند عمیق امنیتی میان رژیم صهیونیستی و سوریه شده و می‌تواند زمینه‌ساز تحولات آتی همچون شکل‌گیری کریدور داوود یا حمله به شمال عراق یا جنوب لبنان باشد.

در رؤیای «اسرائیل بزرگ» بخش بزرگی از جغرافیای سوریه تحت اشغال صهیونیست‌ها در خواهد آمد. این ادعا زمانی اهمیت پیدا کرد که بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با شبکه «آی ۲۴» از مأموریت معنوی- تاریخی خود برای تحقق ایده «اسرائیل بزرگ» خبر داد! بی‌شک نهایی شدن این «رؤیای سیاه» در منطقه غرب آسیا، در کوتاه مدت قابلیت تحقق ندارد اما حرکت رژیم صهیونیستی به سمت تحقق آن به تدریج حاکمیت ملی دولت‌های عربی را از بین برده و خاک آنها را تبدیل به میدان ماجراجویی‌های جدید تل‌آویو می‌کند.