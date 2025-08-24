به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، «ابومحمد الجولانی»، سرکرده تروریستهای حاکم بر سوریه روز یکشنبه در جریان استقبال از یک هیئت رسانهای در دمشق تأیید کرد که مذاکرات پیشرفتهای در مورد توافق امنیتی بین اسرائیل و سوریه در جریان است.
بر اساس این گزارش، جولانی مدعی شد که در انعقاد هر توافقی که به نفع سوریه باشد؛ تردید نخواهد کرد و هرگونه توافقی با اسرائیل به طور علنی اعلام خواهد شد.
وی افزود: هرگونه توافق صلح با اسرائیل بر اساس خط آتشبس ۱۹۷۴ خواهد بود که حاکمیت سوریه را حفظ کرده و راه را برای اقدامات اعتمادسازی و احتمالاً دستیابی به توافق صلح هموار میکند.
رسانههای صهیونیستی نیز مدعی شدند که اسرائیل و سوریه در آستانه امضای توافقنامه امنیتی با میانجیگری ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس هستند و انتظار میرود که این توافق تا پایان سپتامبر نهایی شود.
به گفته یک خبرنگار نظامی اسرائیلی، علیرغم خطرات استراتژیک ادامه دار، این توافقنامه یک فرصت امنیتی قابل توجه برای اسرائیل است و در عین حال مسیری را به سوی ثبات پس از سالها درگیری به سوریه ارائه میدهد.
رژیم ابومحمد الجولانی از زمان سقوط دولت بشار اسد سیگنالهای مختلفی در خصوص تحولات اساسی در گفتمان سیاسی سوریه از خود نشان داده و آمادگی خود را برای سیاست باز و عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی اعلام کرده است.
طی نیمه اول سال ۲۰۲۵، میانجیهای منطقهای و اروپایی برای ایجاد کانال ارتباط بین دمشق و تل آویو وارد عمل شدند. گزارشهای موجود نشان میداد که رژیم جدید سوریه نه تنها آماده امضای توافق سازش با طرف صهیونیستی است، بلکه این آمادگی را دارد که تمامیت ارضی رژیم صهیونیستی بر جولان اشغالی را به شرط تضمینهای اقتصادی در زمینه کاهش یا رفع تحریمهای غرب، به رسمیت بشناسند.
نظر شما