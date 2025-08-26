واکنش دمشق به تحرکات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه سوریه در بیانیه ای اعلام کرد: حملات اخیر اسرائیل که به کشته شدن یک جوان در حمله به منزلش در روستای طرنجه در حومه شمالی قنیطره منجر شد را به شدت محکوم می کنیم.

در بیانیه وزارت خارجه سوریه آمده است: ما ورود نیروهای اشغالگر اسرائیلی و بازداشت غیرنظامیان در شهرک سویسه در حومه قنیطره و نیز اینکه از تداوم اشغالگری در جبل الشیخ و منطقه حائل خبر داده اند را محکوم می کنیم.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: این اقدامات تجاوزکارانه به مثابه نقض آشکار منشور سازمان ملل و قانون بین المللی و قطعنامه های مربوطه شورای امنیت و تهدیدی مستقیم برای صلح و امنیت منطقه است.

در بیانیه وزارت خارجه سوریه از جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت خواسته شده است که تحرک فوری برای توقف این اقدامات به عمل آورد.

گفتنی است که یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که نظامیان این رژیم در جبل الشیخ سوریه می مانند.

وی مدعی شده بود که ارتش اسرائیل در قله جبل الشیخ و در منطقه امنیتی لازم برای محافظت از جوامع ارتفاعات جولان و الجلیل در برابر تهدیدات طرف سوری باقی خواهد ماند.