زمان امضای توافق امنیتی بین دمشق و تل آویو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رژیم صهیونیستی به دنبال دستیابی به یک توافق امنیتی با سوریه از طریق مذاکراتی است که بین آنها با میانجیگری ایالات متحده آمریکا در جریان است.
بر اساس گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، دو طرف به توافقی نزدیک میشوند که احتمالاً در پایان ماه سپتامبر آینده، با میانجیگری واشنگتن و حمایت برخی رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس، منعقد خواهد شد.
بنا بر ادعای این رسانه صهیونیستی، این توافق به ثبات سوریه و دور کردن آن از نفوذ و محور ایران و کاهش تهدیدات در مرزهای شمالی اسرائیل میپردازد!
«ابومحمد الجولانی»، سرکرده تروریستهای حاکم بر سوریه دیروز یکشنبه در جریان استقبال از یک هیئت رسانهای در دمشق تأیید کرد که مذاکرات پیشرفتهای در مورد توافق امنیتی بین اسرائیل و سوریه در جریان است.
بر اساس این گزارش، جولانی مدعی شد که در انعقاد هر توافقی که به نفع سوریه باشد؛ تردید نخواهد کرد و هرگونه توافقی با اسرائیل به طور علنی اعلام خواهد شد.
وی افزود: هرگونه توافق صلح با اسرائیل بر اساس خط آتشبس ۱۹۷۴ خواهد بود که حاکمیت سوریه را حفظ کرده و راه را برای اقدامات اعتمادسازی و احتمالاً دستیابی به توافق صلح هموار میکند.
رژیم ابومحمد الجولانی از زمان سقوط دولت بشار اسد سیگنالهای مختلفی در خصوص تحولات اساسی در گفتمان سیاسی سوریه از خود نشان داده و آمادگی خود را برای سیاست باز و عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی اعلام کرده است.
طی نیمه اول سال ۲۰۲۵، میانجیهای منطقهای و اروپایی برای ایجاد کانال ارتباط بین دمشق و تل آویو وارد عمل شدند. گزارشهای موجود نشان میداد که رژیم جدید سوریه نه تنها آماده امضای توافق سازش با طرف صهیونیستی است، بلکه این آمادگی را دارد که تمامیت ارضی رژیم صهیونیستی بر جولان اشغالی را به شرط تضمینهای اقتصادی در زمینه کاهش یا رفع تحریمهای غرب، به رسمیت بشناسند.
