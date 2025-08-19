جزئیات دیدار وزیر خارجه رژیم جولانی و وزیر صهیونیست در پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع سوری به شبکه خبری الجزیره گفت که «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه رژیم جولانی و «ران درمر» وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی در پاریس دیدار خواهند کرد و «تام باراک»، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور سوریه نیز در این دیدار حضور خواهد داشت.
این منبع سوری اظهار داشت که معلوم نیست دیدار شیبانی و درمر به صورت مستقیم برگزار خواهد شد یا غیر مستقیم.
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که درمر و شیبانی در حضور باراک درباره هماهنگیهای امنیتی در مرزهای مشترک بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
رژیم ابومحمد الجولانی از زمان سقوط دولت بشار اسد سیگنالهای مختلفی در خصوص تحولات اساسی در گفتمان سیاسی سوریه از خود نشان داده و آمادگی خود را برای سیاست باز و عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی اعلام کرده است.
طی نیمه اول سال ۲۰۲۵ میانجیهای منطقهای و اروپایی برای ایجاد کانال ارتباط بین دمشق و تل آویو وارد عمل شدند. گزارشهای موجود نشان میداد که رژیم جدید سوریه نه تنها آماده امضای توافق سازش با طرف صهیونیستی است، بلکه این آمادگی را دارد که تمامیت ارضی رژیم صهیونیستی بر جولان اشغالی را به شرط تضمینهای اقتصادی در زمینه کاهش یا رفع تحریمهای غرب، به رسمیت بشناسند.
