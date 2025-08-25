ترخیص ۲۴ ساعته کالاها از گمرک از اقدامات مثبت وزارت اقتصاد

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد اظهار داشت: در آستانه هفته دولت و بهویژه با توجه به شرایط ویژه کشور در دوران جنگ ۱۲ روزه، عملکرد وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت در مدیریت بازار و تأمین نیازهای مردم بسیار حائز اهمیت بود. وی افزود: در آن شرایط حساس، رویکرد جدیدی در گمرک اتخاذ شد و ترخیص کالاها به صورت ۲۴ ساعته انجام گرفت که تأثیر بسزایی در آرامش بازار داشت.
وی ادامه داد: در این مدت با حضور دستگاههای اقتصادی از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای مرتبط، تدابیر لازم اتخاذ شد و به حمدالله نیازهای اساسی مردم شامل غذا، دارو، سوخت، آرد، گوشت، مرغ و سایر اقلام حیاتی بهموقع تأمین و توزیع گردید. هاشمی نخل ابراهیمی خاطرنشان کرد: کالاهایی که در بنادر و گمرکات رسوب کرده بود، با دستور وزیر اقتصاد به سرعت ترخیص شد و این اقدام قابل تقدیر و تشکر است، چرا که مانع بروز کمبود در بازار گردید.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات و برنامههای مثبت وزارت اقتصاد در دولت دکتر پزشکیان و تمرکز ویژه بر تسهیل صدور مجوزها گفت: یکی از مسائل مهمی که وزیر اقتصاد بر آن تأکید داشته، رفع موانع در روند صدور مجوزها است. وی یادآور شد: وزیر اقتصاد به درستی به دنبال تعیین تکلیف مجوزهای کسبوکار است و هدفگذاری وزیر اقتصاد برای رفع کردن حدود ۸۰ درصد از موانع موجود در فرآیند صدور مجوزها بسیار مهم و کلیدی است و این روند میتواند مسیر فعالیتهای اقتصادی را روانتر سازد.
هاشمی نخل ابراهیمی افزود: کاهش محدودیتهای مربوط به صدور مجوزها زمینهای برای رقابتیتر شدن بازار فراهم میکند و افرادی که دارای توانایی و سرمایه هستند میتوانند با سهولت بیشتری وارد عرصه فعالیتهای اقتصادی شوند. این امر به نوبه خود میتواند موجب جذب سرمایههای بخش خصوصی و بهبود فضای کسبوکار شود.
وی تأکید کرد: در کنار حمایت از اقشار جوان، کمتوان، مشاغل خانگی و افراد بیسرپرست یا بیکار، باید تسهیلات مناسبی برای بخش خصوصی توانمند نیز در نظر گرفته شود تا با دریافت مجوزها و ورود به عرصه تولید، ضمن بهرهگیری از سرمایههای سرگردان، زمینه ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده و ارتقای نرخ رشد اقتصادی کشور فراهم شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ضرورت جلب اعتماد فعالان اقتصادی گفت: امروز سرمایههای سرگردان فراوانی در جامعه وجود دارد که در صورت ایجاد بستر مناسب میتواند به سرعت وارد چرخه تولید شود. به اعتقاد وی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها یکی از ابزارهای مؤثر در این زمینه است و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی میتواند آثار ماندگاری در ارتقای تولید ملی و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت اقدامات اخیر وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: مدیریت بهینه بازار در شرایط بحرانی، تسریع در ترخیص کالاها، حمایت از تأمین نیازهای ضروری مردم و نیز اصلاح روندهای اداری برای صدور مجوزها، مجموعهای از اقدامات مثبت است که باید استمرار یابد و بهعنوان الگویی برای سایر دستگاهها مدنظر قرار گیرد.
