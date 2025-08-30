مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات اخیر وزارت اقتصاد گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهایی مواجه است، نحوه مدیریت دستگاههای اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. آنچه در هفتههای گذشته شاهد بودیم این بود که وزارت اقتصاد توانست با اقدامات فوری و عملیاتی نشان دهد اوضاع تحت کنترل است و اجازه نداد فضای بیاعتمادی در میان فعالان اقتصادی شکل بگیرد.
او با اشاره به اقداماتی نظیر ترخیص فوری کالا از گمرکات ادامه داد: اینکه در کوتاهترین زمان ممکن کالاهای رسوبکرده از گمرکات تخلیه شد و فرایند واردات و صادرات از حالت تعلیق خارج گردید، اقدامی مهم و پیام روشنی به فعالان اقتصادی بود که کشور دچار انسداد در چرخه تجارت نمیشود. همچنین به تعویق انداختن اخذ مالیات برای کسبوکارها و سرعت بخشیدن به صدور مجوزها باعث شد فضای کسبوکار بتواند تا حدی از فشارها عبور کند.
پوردهقان با تأکید بر اینکه اقدامات وزارت اقتصاد بیشتر کارکرد کوتاهمدت داشت، افزود: ترخیص کالا یا ارائه برخی تسهیلات در کوتاهمدت میتواند به تخلیه فشارهای روانی در بازار کمک کند اما آنچه برای آینده اقتصاد کشور تعیینکننده است، انجام اصلاحات ساختاری در حوزههای کلان است که تسهیل صدور مجوزها یکی از این اقدامات کلیدی است که وزیر اقتصاد نیز روی آن تاکید دارد. وزارت اقتصاد همچنین در حوزههای مختلف نظیر بازنگری در نظام یارانهها، ساماندهی زنجیره تأمین کالاهای اساسی، ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری و تسهیل مداوم فضای کسبوکار گامهای تسهیلگرایانهای بردارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد اعلام کرده حدود ۸۰ درصد موانع بر سر راه تولید و کسبوکار شناسایی خواهد شد و در مسیر رفع آنها اقداماتی در حال انجام است. این رویکرد میتواند امیدبخش باشد و فعالان اقتصادی احساس میکنند موانع واقعی از مسیرشان کنار رفته است و باید این برنامههای در سال دوم دولت عملیاتی شود.
او همچنین بر اهمیت پیامهای اطمینانبخش به سرمایهگذاران تأکید کرد و گفت: وزارت اقتصاد توانست نشان دهد تکانههای اخیر موقتی هستند و کشور در وضعیت کنترلشده قرار دارد. این موضوع برای سرمایهگذار داخلی و خارجی بسیار حیاتی است زیرا نخستین شرط سرمایهگذاری، ثبات و امنیت اقتصادی است. اگر این اطمینان بهطور پایدار تقویت شود، میتوان انتظار داشت سرمایهها به جای خروج از کشور، در مسیر تولید و اشتغالزایی بهکار گرفته شوند.
پوردهقان در پایان افزود: راه آینده اقتصاد کشور تنها با تداوم اقدامات این چنینی هموار نگمیشود. باید اصلاحات ساختاری با نگاه بلندمدت و پایدار انجام گیرد. اقدامات و برنامههای تعریف شده توسط وزارت اقتصاد در حوزه توزیع یارانهها، تأمین کالاهای اساسی، کاهش بروکراسی صدور مجوزها و حمایت جدی از بخش خصوصی مثبت است و میتوان امیدوار بود که کشور نهتنها از بحرانها عبور کند، بلکه به سمت شکوفایی اقتصادی نیز حرکت نماید.
