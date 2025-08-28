وزیر جهاد کشاورزی وارد استان گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی به همراه هیئت همراه خود شامگاه پنجشنبه وارد استان گلستان شد و از ظرفیت‌های کشاورزی این استان بازدید خواهد کرد.

نوری قزلجه که در رأس هیئتی از معاونین و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به استان سفر کرده است، در بدو ورود با استقبال استاندار گلستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و دیگر مسئولین استانی مواجه شد.

برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی در این سفر دو روزه شامل بازدید از ظرفیت‌ها و پروژه‌های مختلف بخش کشاورزی استان و نشست با استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران و تشکل‌های کشاورزی استان است. این سفر در راستای تقویت و توسعه بخش کشاورزی استان و بررسی مسائل و چالش‌های پیش رو صورت می‌گیرد.‌