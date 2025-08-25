به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب رشته و دانشگاه از تصمیمهای بسیار مهم پس از موفقیت در کنکور کارشناسی به شمار میرود. دانشگاههای مجازی با استفاده از فناوریها و شیوههای نوین آموزش الکترونیکی، امکان تحصیل بدون نیاز به حضور فیزیکی دانشجویان در دانشگاه را فراهم کرد و از این رو میتوانند گزینهای مناسب برای بسیاری از داوطلبان علاقه مند به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر باشند.
با انتشار نتایج آزمون کارشناسی، هزاران داوطلب در سراسر کشور وارد مرحلهای سرنوشت ساز میشوند: انتخاب رشته و دانشگاه. در این روند، عواملی همچون موقعیت جغرافیایی، شرایط کاری و اشتغال و نحوه برگزاری کلاسها میتوانند تصمیم گیری را پیچیدهتر و حساستر کنند.
دانشگاه الکترونیکی مهرالبرز، نخستین دانشگاه تمام الکترونیکی در ایران با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. مهرالبرز با سابقهای درخشان در آموزش غیرحضوری و به عنوان یک دانشگاه مجازی تهران، فضایی حرفهای و کاملاً آنلاین را برای تحصیل در مقاطع کارشناسی و مقاطع بالاتر فراهم کرده است.
مزایای آموزش مجازی
صرفه جویی اقتصادی: در مقایسه با دانشگاههای حضوری دانشجویان یک دانشگاه غیرحضوری تهران و یا سایر شهرها نیازی به پرداخت هزینههای رفت وآمد، اقامت و دیگر هزینههای جانبی ندارند.
دسترسی فراگیر و برابر: آموزش الکترونیکی شرایطی را ایجاد کرده است که افراد در هر نقطه از کشور، بدون نیاز به حضور در کلاسهای حضوری، بتوانند از آموزشهای باکیفیت بهره مند شوند. این امکان به ویژه برای شاغلان، بانوان خانه دار و افرادی که با کمبود زمان روبه رو هستند، یک فرصت ارزشمند و منحصربه فرد محسوب میشود.
انعطاف پذیری در زمان: دانشجویان دانشگاه مهرالبرز این امکان را دارند که بدون محدودیت مکانی و زمانی به فعالیتهای علمی خود بپردازند. محتوای آموزشی در این دانشگاه از طریق سامانههای مدیریت یادگیری و پلتفرمهای آنلاین در اختیار آنان قرار میگیرد.
بهره مندی از فناوریهای نوین آموزشی: استفاده از کلاسهای آنلاین، ویدئوهای آموزشی، آزمونهای الکترونیکی و تالارهای گفت وگوی علمی، تجربهای پویا و اثربخش را برای دانشجویان فراهم میسازد. افزون بر این، به کمک ابزارهای تحلیل داده، وضعیت تحصیلی دانشجویان به صورت مداوم پایش و ارزیابی میشود.
تقویت مهارتهای دیجیتال: دانشجویان در طی دوران تحصیل در محیط الکترونیکی و آنلاین دانشگاههای مجازی با انواع نرم افزارها و پلتفرمهای دیجیتال آشنا میشوند و به این ترتیب مهارتهای کاربردی و حرفهای خود را ارتقا میدهند. این فرایند در ادامه توانمندی آنان را برای ورود و موفقیت در بازار کار افزایش میدهد.
امکان تعامل علمی مداوم: دانشگاههای غیرحضوری با حذف کلاسهای فیزیکی، فضایی کارآمد را برای ارتباط و تبادل علمی میان استادان و دانشجویان ایجاد کردهاند. تالارهای گفت وگو، نشستهای آنلاین و کانالهای ارتباطی متنوع، فرصت مشارکت فعال و مستمر دانشجویان را در محیط مجازی فراهم میسازند.
رشتههای مهندسی؛ تلفیق دانش و تجربه
رشته ارشد مهندسی صنایع یکی از پرطرفدارترین رشتههای دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مهرالبرز به شمار میرود. رشتههای این دانشکده با گرایشهای کاربردی، تمرکز ویژه ای بر طراحی و تحلیل مسائل فنی دارند. وجود زیرساختهای پیشرفته و کارآمد به همراه سامانههای یادگیری الکترونیکی به روز و کاربرپسند، شرایطی را فراهم کرده است تا دانشجویان بدون نیاز به حضور فیزیکی، ارتباطی مستمر با اساتید برقرار کرده و از منابع تخصصی بهره مند شوند.
امتیازات طلایی تحصیل در مهرالبرز با بیش از دو دهه فعالیت در شهر تهران
نخستین موسسه آموزشی عالی الکترونیکی غیردولتی کشور با امکان تحصیل کاملاً الکترونیکی (غیرحضوری)
دارای مجوز تاسیس و فعالیت در تهران
حضور موسسان و مدیران شناخته شده کشور در ارکان عالی موسسه
برخورداری از شبکه گسترده اساتید نمونه دانشگاههای دولتی تهران و خارج از کشور
بیش از ۱۰ سال تجربه برگزاری ۷۸ دوره رسمی کارشناسی ارشد
امکان ادامه تحصیل همزمان با اشتغال
ارایه محتوای درسی بروز و مهارت محور
حضور رتبههای دو رقمی و سه رقمی در میان دانشجویان
همکاری با دانشگاههای صاحب رتبه اروپا و امریکا
تاسیس و راه اندازی کنسرسیوم دانشگاههای غیردولتی مجازی کشور
ارایه پکیج کامل محتوای آموزشی مجازی شامل صدای استاد، متن درس، اسلایدهای پاورپوینت، منابع تکمیلی و… برای هر درس
حضور دستیار آموزشی در کنار استاد برای هر درس
ادامه تحصیل بیش از ۱۰۰ دانش آموخته در مقطع دکتری دانشگاههای مهم داخل و خارج از ایران
بیش از ۱۰۰۰ فارغ التحصیل دورههای کارشناسی ارشد
برگزاری ۳ جلسه کلاس حضوری تکمیلی در آغاز، میانه و پایان هر ترم برای هر درس
برگزاری شش جلسه کلاس الکترونیکی آنلاین با حضور استاد
برگزاری وبینارهای تخصصی بین المملی در دورههای مدیریت و فناوری اطلاعات (IT)
اشتغال به تحصیل بیش از ۸۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد
تولید و انتشار بیش از ۳۳۰ پایان نامه و صدها مقاله توسط دانشجویان
عضویت در اتحادیههای دانشگاههای الکترونیکی آسیا و جهانی آموزش از راه دور
دسترسی به پایگاههای معتبر علمی - پژوهشی
بازدیدهای علمی دانشجویی تخصصی برای هر رشته
سیستم یادگیری الکترونیکی به روز و کاربرپسند
زیرساخت فنی مجهز و کارآمد
کلینیکهای تخصصی پژوهش محور فعال در هر دانشکده
اشتغال به کار بیش از ۸۰ درصد دانش آموختگان در حوزههای مرتبط با رشته
بهره گیری از ظرفیت دانشجویان و اشتغال در فعالیتهای موسسه پس از پایان تحصیلات
تسهیلات حمایتی مالی ویژه برای دانشجویان ممتاز و شرکت کنندگان در کنفرانسهای علمی
فعالیت مستمر تشکلهای دانشجویی نظیر انجمنهای علمی، شورای صنفی، کانون دانش آموختگان
اجرا و پشتیبانی دورههای آموزش الکترونیکی دانشگاههای مطرح کشور مانند امیرکبیر، اصفهان و خوارزمی
اجرای دورههای حرفهای تخصصی سازمانی برای صنایع، بانکها و بیمههای مطرح کشور
ارایه دورههای مهارتی عمومی و تخصصی در قالب برنامههای درسی همراه با امکان دریافت گواهینامه اختصاصی
تحصیل الکترونیکی؛ انعطافپذیری در مسیر آموزش نوین
پیشرفتهای چشمگیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات گستردهای را در شیوههای آموزشی به همراه داشته است. در این میان، رشد قابل توجه آموزش الکترونیکی و مزایای فراوان آن موجب شده است بسیاری از داوطلبان پس از قبولی در کنکور، دانشگاههای غیرحضوری و مجازی را به عنوان گزینهای مناسب برای ادامه تحصیل در نظر بگیرند.
