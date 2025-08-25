به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در حاشیه بازدید از پروژه بزرگراه شمالی کرج، به بیان دستاوردهای ایران در برابر چالشهای بینالمللی پرداخت و گفت: با وجود تمامی تحریمها، ملت ایران موفق به دستیابی به پیشرفتهای قابل توجهی شدهاند که حتی در شرایط عادی نیز دشوار به نظر میرسید
وی افزود: صبح امروز، ابتدا به همراه رئیسجمهور به مرقد امام خمینی (ره) رفتیم و به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردیم، سپس به بازدید از پروژههای استان البرز پرداختیم.
انصاری تاکید کرد: بزرگراه شمالی کرج، پروژهای کلیدی است که بهطور قابل ملاحظهای در کاهش ترافیک محور تهران-قزوین و تسهیل رفتوآمد در منطقه مؤثر خواهد بود
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: کارکرد این پروژه بیانگر عزم و اراده ایرانیان برای ایستادگی در برابر چالشهاست. همکاران ما با تکیه بر توان و مهارتهای داخلی، موفق به اجرای چنین پروژهای شدهاند که افتخار ملی محسوب میشود.
وی در ادامه از صبوری مردم کرج در طول اجرای پروژهها تقدیر و ابراز امیدواری کرد: بدون همکاری و همراهی مردم، تحقق این دستاوردها ممکن نبود. اطمینان و رضایت عمومی نتیجه این تلاشهاست.با اتحاد و همدلی و افزایش اتکا به توانمندیهای داخلی، امیدواریم مسیر توسعه و پیشرفت کشور با قوت ادامه یابد و مشکلات با همکاری ملت حل شود.
