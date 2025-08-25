  1. استانها
  2. البرز
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

پیگیری‌های بین‌المللی برای احقاق حقوق ملت ایران ادامه دارد

پیگیری‌های بین‌المللی برای احقاق حقوق ملت ایران ادامه دارد

کرج- معاون حقوقی رئیس‌جمهور از تلاش‌های دولت برای تضمین حقوق ملت ایران در عرصه‌های بین‌المللی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در حاشیه بازدید از پروژه بزرگراه شمالی کرج، به بیان دستاوردهای ایران در برابر چالش‌های بین‌المللی پرداخت و گفت: با وجود تمامی تحریم‌ها، ملت ایران موفق به دستیابی به پیشرفت‌های قابل توجهی شده‌اند که حتی در شرایط عادی نیز دشوار به نظر می‌رسید

وی افزود: صبح امروز، ابتدا به همراه رئیس‌جمهور به مرقد امام خمینی (ره) رفتیم و به مقام شامخ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردیم، سپس به بازدید از پروژه‌های استان البرز پرداختیم.

انصاری تاکید کرد: بزرگراه شمالی کرج، پروژه‌ای کلیدی است که به‌طور قابل ملاحظه‌ای در کاهش ترافیک محور تهران-قزوین و تسهیل رفت‌وآمد در منطقه مؤثر خواهد بود

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: کارکرد این پروژه بیانگر عزم و اراده ایرانیان برای ایستادگی در برابر چالش‌هاست. همکاران ما با تکیه بر توان و مهارت‌های داخلی، موفق به اجرای چنین پروژه‌ای شده‌اند که افتخار ملی محسوب می‌شود.

وی در ادامه از صبوری مردم کرج در طول اجرای پروژه‌ها تقدیر و ابراز امیدواری کرد: بدون همکاری و همراهی مردم، تحقق این دستاوردها ممکن نبود. اطمینان و رضایت عمومی نتیجه این تلاش‌هاست.با اتحاد و همدلی و افزایش اتکا به توانمندی‌های داخلی، امیدواریم مسیر توسعه و پیشرفت کشور با قوت ادامه یابد و مشکلات با همکاری ملت حل شود.

کد خبر 6570005

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها