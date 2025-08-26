  1. استانها
توسعه پایدار کردستان در اولویت برنامه‌های دولت است

سنندج – معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: مردم کردستان در کنار انقلاب همواره با غیرت، انسجام و وفاداری، پیشتاز دفاع از میهن بوده و امروز توسعه پایدار این استان در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری صبح سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار کرد: توفیق حضور در هفته دولت و دیدار با مردم مؤمن و غیور کردستان برای من مایه خرسندی است.

وی افزود: در این ایام یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای خدمت و همه شهیدانی که برای پایداری و اعتلای انقلاب جان خود را نثار کردند، به‌ویژه شهدای مرزدار کردستان را گرامی می‌داریم.

وی بیان کرد: استان کردستان در طول ۴۶ سال گذشته همواره با عزت و غیرت، حافظ مرزهای کشور بوده و نمونه‌ای بارز از همدلی، انسجام و وفاق ملی است.

وی ادامه داد: امروز اهتمام ویژه‌ای در دولت برای جبران کاستی‌ها و حرکت در مسیر توسعه پایدار و شتابان کردستان وجود دارد و گام‌های بزرگی در این مسیر برداشته خواهد شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: در سال‌های ابتدایی انقلاب و دوران دفاع مقدس، دشمنان با حمایت از گروهک‌های تروریستی درصدد تضعیف کشور بودند اما مردم ایران، به‌ویژه مردم کردستان، با شجاعت و آگاهی در کنار نظام ایستادند و برگ زرینی از وفاداری و ایثار در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت کردند.

انصاری با اشاره به سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران، گفت: سیاست همیشگی نظام، گسترش صلح، امنیت و توسعه پایدار بوده و برخلاف ادعاهای دشمنان، ایران قربانی تروریسم بوده است و در این مسیر، نقش مردم کردستان در ایستادگی و همراهی با انقلاب بسیار ارزشمند و ماندگار است.

وی خاطرنشان کرد: دولت در سال جدید با نگاه جهادی و با عزم تازه برای عمران و آبادانی کشور به‌ویژه مناطق مرزی گام برمی‌دارد و در همین راستا، اختیارات گسترده‌ای به استانداران و مدیران استان‌ها واگذار خواهد شد تا با مسئولیت‌پذیری بیشتر، مسیر خدمت‌رسانی هموارتر شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به برخی پرونده‌ها گفت: موضوع اراضی، زمین و وضعیت معلمان باید در چارچوب قانونی و حقوقی حل شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر رویکرد گزینش تغییر کرده و از ۱۲ هزار پرونده ارسالی معلمان، ۸ هزار پرونده تعیین تکلیف و حل شده است.

انصاری تاکید کرد: مژده ما این است که موضوعات حقوقی کردستان بر اساس دسته‌بندی مشخص، با تمام توان دولت پیگیری و حل و فصل خواهد شد.

