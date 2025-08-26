به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین انصاری صبح سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار کرد: توفیق حضور در هفته دولت و دیدار با مردم مؤمن و غیور کردستان برای من مایه خرسندی است.
وی افزود: در این ایام یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای خدمت و همه شهیدانی که برای پایداری و اعتلای انقلاب جان خود را نثار کردند، بهویژه شهدای مرزدار کردستان را گرامی میداریم.
وی بیان کرد: استان کردستان در طول ۴۶ سال گذشته همواره با عزت و غیرت، حافظ مرزهای کشور بوده و نمونهای بارز از همدلی، انسجام و وفاق ملی است.
وی ادامه داد: امروز اهتمام ویژهای در دولت برای جبران کاستیها و حرکت در مسیر توسعه پایدار و شتابان کردستان وجود دارد و گامهای بزرگی در این مسیر برداشته خواهد شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور ادامه داد: در سالهای ابتدایی انقلاب و دوران دفاع مقدس، دشمنان با حمایت از گروهکهای تروریستی درصدد تضعیف کشور بودند اما مردم ایران، بهویژه مردم کردستان، با شجاعت و آگاهی در کنار نظام ایستادند و برگ زرینی از وفاداری و ایثار در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت کردند.
انصاری با اشاره به سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران، گفت: سیاست همیشگی نظام، گسترش صلح، امنیت و توسعه پایدار بوده و برخلاف ادعاهای دشمنان، ایران قربانی تروریسم بوده است و در این مسیر، نقش مردم کردستان در ایستادگی و همراهی با انقلاب بسیار ارزشمند و ماندگار است.
وی خاطرنشان کرد: دولت در سال جدید با نگاه جهادی و با عزم تازه برای عمران و آبادانی کشور بهویژه مناطق مرزی گام برمیدارد و در همین راستا، اختیارات گستردهای به استانداران و مدیران استانها واگذار خواهد شد تا با مسئولیتپذیری بیشتر، مسیر خدمترسانی هموارتر شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به برخی پروندهها گفت: موضوع اراضی، زمین و وضعیت معلمان باید در چارچوب قانونی و حقوقی حل شود.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر رویکرد گزینش تغییر کرده و از ۱۲ هزار پرونده ارسالی معلمان، ۸ هزار پرونده تعیین تکلیف و حل شده است.
انصاری تاکید کرد: مژده ما این است که موضوعات حقوقی کردستان بر اساس دستهبندی مشخص، با تمام توان دولت پیگیری و حل و فصل خواهد شد.
نظر شما