دومین سایت ۵G ایرانسل در یزد توسط وزیر ارتباطات افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، آیین افتتاح سایت نسل پنجم ایرانسل در استان یزد، همزمان با هفته دولت، صبح امروز دوشنبه سوم شهریور ۱۴۰۴، در محل استانداری یزد، با حضور دکتر سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، دکتر محمدرضا بابایی‌دره استاندار یزد، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، دکتر محسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری‌اطلاعات، مهندس میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، دکتر نیک‌محمد بلوچ‌زهی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، جمعی از مدیران استانی و منطقه‌ای و اصحاب رسانه، به صورت آنلاین برگزار شد.

در این رویداد، طی یک ارتباط آنلاین با سایت ارتباطی ۵G ایرانسل در شهر یزد، این سایت توسط وزیر ارتباطات افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده ۵G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، تاکنون در مجموع ۱۱۶۳ سایت نسل پنج را در ایران راه‌اندازی کرده که از این تعداد، دو سایت در استان یزد قرار دارد.

در این مراسم، پس از توضیحاتی که معاون پروژه ایرانسل از اقدام‌های انجام شده در استان یزد ارائه داد، وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، ضمن تقدیر و تشکر از پروژه‌هایی که توسط ایرانسل در سطح ملی انجام شده است، گفت: راه‌اندازی و توسعه شبکه ۵G توسط ایرانسل، گامی مؤثر در جهت تحقق تحول دیجیتال و ایجاد بستر لازم برای فناوری‌های نوین در کشور است.

همچنین همزمان با حضور وزیر ارتباطات در استان و هفته دولت، میز خدمت ایرانسل برای پاسخگویی حضوری و رفع مشکلات احتمالی شهروندان یزدی، در محل اداره‌کل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان یزد، برقرار شد.

ایرانسل از سال ۱۳۹۵، مطالعه فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکت‌های معتبر بین‌المللی آغاز کرد و توانست در شهریور ماه ۱۳۹۶، نمونه شبکه کامل ۵G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کند.

ایرانسل، اول مرداد ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری ۵G ایران را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات راه‌اندازی کرد که این سایت، توسط رئیس‌جمهوری وقت به صورت آنلاین افتتاح شد.

از تیرماه ۱۴۰۱، ایرانسل توسعه فراگیر ۵G در ایران را آغاز کرد و در بهمن‌ماه ۱۴۰۱، ۴۰۰ مین سایت ۵G ایرانسل، توسط وزیر وقت ارتباطات افتتاح شد.

ایرانسل در دی‌ماه ۱۴۰۲ از شبکه ۵G-SA رونمایی کرد و همزمان با ثبت رکورد سرعت ۶.۵ گیگابیت بر ثانیه، رسماً وارد نسل ۵.۵ شبکه تلفن همراه شد.

در تیرماه ۱۴۰۳، بالاترین سرعت اینترنت ایران با عدد ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه بر بستر شبکه ۵G-SA ایرانسل به ثبت رسید.

دی‌ماه سال ۱۴۰۳، با حضور دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری و دکتر سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، قابلیت پیشرفته «تماس نسل پنجم یا ۵G New Calling» ایرانسل، به‌صورت رسمی رونمایی شد.

پیش از این و در جدیدترین رویداد توسعه شبکه نسل پنج ایرانسل، اول خردادماه ۱۴۰۴، ۱۱۶۲ مین سایت نسل پنجم ایرانسل با حضور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، در اردبیل به بهره‌برداری رسید و با افتتاح امروز، تعداد سایت‌های ۵G ایرانسل در ایران، به عدد ۱۱۶۳ رسید.