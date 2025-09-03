منطقه گردشگری تنگ تامرادی تحت پوشش ۳G و ۴G قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در راستای اجرای مصوبات سفر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان کهگیلویه و بویراحمد، سایت تلفن همراه در منطقه گردشگری تنگ تامرادی به فناوری‌های نسل سوم و نسل چهارم ارتقا یافت.

این سایت با هدف تأمین پوشش ارتباطی در مناطق گردشگری با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولت و مصوبات سفر وزیر ارتباطات راه‌اندازی شده است.

سیده راضیه ملک حسینی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان، با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های مصوبات سفر وزیر ارتباطات در سال گذشت، تأمین پوشش ارتباطی باکیفیت در نقاط گردشگری استان بود، گفت: ارتقای سایت تنگ تامرادی به نسل ۳G و ۴G می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری و کسب‌وکارهای دیجیتال در این منطقه شود.

گفتنی است، وزیر ارتباطات در جریان سفر سه روزه خود به استان کهگیلویه و بویراحمد در دی ماه ۱۴۰۳، ضمن تاکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق کمتر برخوردار، دستورات ویژه‌ای برای تسریع در انجام پروژه‌های مرتبط صادر کرد.

هم اکنون بهره‌برداری از این سایت یکی از نتایج ملموس این سفر است که با اعتبارات دولت به ثمر نشسته است و با ادامه اجرای مصوبات سفر وزیر ارتباطات به این استان، سایر نقاط گردشگری مصوب شده نیز از پوشش ارتباطی مناسب برخوردار شوند.

منطقه تنگ تامرادی، یکی از نقاط شاخص گردشگری استان، به دلیل موقعیت طبیعی و جاذبه گردشگری، سالانه پذیرای گردشگران و ورزشکاران رشته کوهنوردی است. ارتقای سایت ارتباطی، امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت و خدمات ارتباطی باکیفیت را برای گردشگران، ساکنان محلی و عشایر منطقه فراهم کرده است.

ایجاد تجربه دیجیتال یکپارچه برای بازدیدکنندگان و اهالی روستا از طریق اتصال پایدار به اینترنت و خدمات دیجیتال و نیز ارائه خدمات پایه مانند اینترنت پرسرعت ۴G، نقشه‌های آفلاین، و پلتفرم‌های رزرو محلی برای اقامتگاه‌ها و فعالیت‌های گردشگری از جمله دستاوردهای این ارتقا به شمار می‌رود.