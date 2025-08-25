راهکارهای نوین پیشگیری از جرایم کثیرالشاکی

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای راهکار ۱۵۷ سند تحول و تعالی قوه قضائیه با عنوان رصد و تحلیل روند شکل‌گیری جرایم و دعاوی دارای خواهان و شاکی متعدد (کثیرالشاکی) با بررسی دقیق سالیانه حداقل یکصد پرونده در هر کدام از حوزه‌های پیش‌فروش خودرو، مسکن و جمع‌آوری وجوه عموم مردم و ارائه راهکارهای اصلاحی و پیگیری اقدامات لازم برای پیشگیری از آن‌ها، نشست مشترکی به صورت ویدئوکنفرانس با هیأت‌های اندیشه‌ورز دادگستری کل استان‌های خراسان رضوی، فارس، تهران، قم، کرمانشاه، خوزستان، البرز و قزوین به ریاست حسین پورمند، رئیس امور پیشگیری از جرم، معاونان و رؤسای ادارات تخصصی این امور و همچنین معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان‌های مذکور و اعضای هیئت اندیشه‌ورز آنها ۲۷ مرداد با دستور کار تعیین معیارها و آموزش نحوه تهیه گزارش از پرونده‌های کثیرالشاکی توسط هیئت‌های اندیشه‌ورز، برگزار شد.

در ابتدای جلسه، پورمند، رئیس امور پیشگیری از جرم، بر ضرورت ضرورت تشکیل هیئت اندیشه‌ورز در هر استان تاکید کرد و گفت: توجه به موضوعات و مواردی همچون؛ امکان نظارت رئیس کل دادگستری استان در روند تهیه آسیب‌شناسی، گزارش، علل و عوامل و راهکارها، بهره‌مندی از زمان و جلوگیری از اخلال در روند رسیدگی و اجرای حکم در پروندهای کثیرالشاکی، سهولت دسترسی به آمار و اطلاعات مورد نیاز استانی، حضور قضات رسیدگی‌کننده در مراحل مختلف رسیدگی در استان و بهره‌گیری از اطلاعات ارزشمند آنها در تهیه گزارش، دسترسی آسان به مستندات و منضمات پرونده، امکان بهره‌گیری از نظرات نخبگان استان اعم از اساتید دانشگاه وکلا و توجه به مختصات و ویژگی‌های استانی و منطقه‌ای حائز اهمیت است.

وی در ادامه به مهم‌ترین شاخص‌های گزارش در مرحله تحقیق و تعقیب (دادسرا)، دادرسی (بدوی، تجدید نظر) و اجرای احکام اشاره و توضیحاتی را ارائه داد.

در پایان جلسه معاونان استان‌ها نظرات، پرسش‌ها و نکات خود را مطرح و تبادل کردند.