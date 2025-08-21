به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر ربیع زاده، مشاور مدیرعامل و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: این اداره کل ضمن هماهنگی و همکاری با سایر حوزه‌های ذیربط، طرح تشدید مقابله و مبارزه با سوءاستفاده‌کنندگان از امانت و حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و منابع سازمان را در دستور کار خود قرار داده و با اتکاء به توان کارشناسی نیروهای خدوم، بسیج عوامل نظارتی در سطح استان‌ها، تشکیل تیم‌های ویژه بازرسی موردی و رصد سیستمی فرآیندهای مطالباتی و البته بهره‌مندی از اخبار مردمی واصله بالاخص سامانه سوت‌زنی به نشانی ba.tamin.ir ، صیانت از حقوق حقه بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان گرانقدر را با جدیت و حساسیت پیگیری می‌کند.

وی افزود: در این راستا در روزهای اخیر مواردی از تخلفات در سطح کشور و در سطوح مختلف شناسایی، بررسی و اقدامات لازم برای برخورد قاطع با عوامل دخیل صورت پذیرفته است که با حمایت‌های بی‌دریغ مدیرعامل سازمان در این زمینه و صدور دستورات صریح و قاطع در پرونده‌های گزارش شده، دو نفر از افراد خاطی تعلیق شده و جبران زیان‌های وارده توسط عوامل مذکور در دستور کار قرار گرفته و پرونده‌های متهمین برای رسیدگی قانونی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ارجاع شده است.

ربیع زاده با بیان اینکه اقدامات قاطع اخیر موجب اطمینان خاطر مخاطبین، شرکای اجتماعی و کارکنان خدوم سازمان تأمین اجتماعی شده و ما را در ادامه مسیر پرفراز و نشیب مبارزه با معدود افراد خاطی و تضییع‌کنندگان حقوق جامعه تحت پوشش سازمان مصمم‌تر می‌سازد؛ خاطرنشان کرد: امید است با اعلام نتایج رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان و مراجع قضائی، دلگرمی روز افزون در خیل عظیم همکاران ساعی و دلسوز فراهم آمده و روند پیشگیری از فساد بیش از پیش ملموس و اثرگذار شود.