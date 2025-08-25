دریاچه مصنوعی گنبدکاووس سنددار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی گفت: محدوده دقیق دریاچه تفریحی گنبدکاووس مشخص نبود و همین موضوع بستر برای دست اندازی و سو استفاده را فراهم کرده بود.

وی افزود: تا پیش از این محدوده این دریاچه ۶ هکتار تخمین زده می‌شد اما با پیگیری دادستان این شهرستان و اداره ثبت اسناد و شهرداری، حدنگاری دقیق حریم و بستر این دریاچه انجام و مشخص شد مساحت آن ۷ هکتار است که سند آن صادر و به شهرداری گنبدکاووس تحویل شد.

آسیابی ادامه داد: تحویل اسناد این دریاچه در ادامه تلاش‌های دادگستری استان برای تثبیت مالکیت عرصه‌های عمومی استان صورت می‌گیرد.

ابتدای امسال نیز ۸۰ هزار مترمربع از زمین‌های شهرداری گنبدکاووس که محدوده آن مشخص نبود، حدنگاری و سنددار شد. این اراضی قرار است به تدریج به فضای سبز شهری تبدیل و برای استفاده در اختیار مردم این شهر قرار گیرد.

دریاچه مصنوعی گنبدکاووس در ورودی این شهر قرار دارد و یکی از جاذبه‌های گردشگری و تفریحی این شهر محسوب می‌شود.