افتتاح پروژه آبرسانی به روستای قروچای دهگلان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آبفا کردستان ظهر دوشنبه در آئین افتتاح این پروژه اظهار کرد: همزمان با دومین روز از هفته دولت، پروژه تأمین و انتقال آب به روستای قروچای شهرستان دهگلان با اعتباری بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال افتتاح شد.

محمد فرهاد عنوان کرد: پروژه آبرسانی روستای قروچای با هدف تأمین آب شرب سالم و پایدار برای پنج هزار و ۴۵۰ نفر اجرا شده است.

وی افزود: در قالب این طرح یک کیلومتر خط انتقال آب، حفر و تجهیز یک حلقه چاه و احداث اتاقک سرچاهی انجام شده است.

به گفته مدیرعامل آبفا کردستان، منابع مالی این پروژه از محل اعتبارات استانی تأمین شده و اجرای آن نقش مهمی در بهبود وضعیت آبرسانی روستا خواهد داشت.

فرهاد با اشاره به برنامه‌های شرکت آبفا در هفته دولت امسال یادآور شد: ۱۹ پروژه آبرسانی شهری و روستایی با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان‌های مختلف استان کردستان به بهره‌برداری می‌رسد.

در آئین افتتاح این پروژه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان دهگلان حضور داشتند.