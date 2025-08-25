  1. استانها
افتتاح پروژه آبرسانی به روستای قروچای دهگلان

دهگلان – پروژه آبرسانی به روستای قروچای دهگلان با صرف ۳۷ میلیارد ریال و با هدف تأمین آب شرب پایدار برای بیش از پنج هزار نفر از روستاییان، همزمان با دومین روز هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آبفا کردستان ظهر دوشنبه در آئین افتتاح این پروژه اظهار کرد: همزمان با دومین روز از هفته دولت، پروژه تأمین و انتقال آب به روستای قروچای شهرستان دهگلان با اعتباری بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال افتتاح شد.

محمد فرهاد عنوان کرد: پروژه آبرسانی روستای قروچای با هدف تأمین آب شرب سالم و پایدار برای پنج هزار و ۴۵۰ نفر اجرا شده است.

وی افزود: در قالب این طرح یک کیلومتر خط انتقال آب، حفر و تجهیز یک حلقه چاه و احداث اتاقک سرچاهی انجام شده است.

به گفته مدیرعامل آبفا کردستان، منابع مالی این پروژه از محل اعتبارات استانی تأمین شده و اجرای آن نقش مهمی در بهبود وضعیت آبرسانی روستا خواهد داشت.

فرهاد با اشاره به برنامه‌های شرکت آبفا در هفته دولت امسال یادآور شد: ۱۹ پروژه آبرسانی شهری و روستایی با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان‌های مختلف استان کردستان به بهره‌برداری می‌رسد.

در آئین افتتاح این پروژه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان دهگلان حضور داشتند.

