به گزارش خبرگزاری مهر، طرح آبرسانی به روستاهای شهرستان لامرد با صرف اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال اجرا شده و شامل حفر، تجهیز و برقرسانی به یک حلقه چاه، اجرای چهار هزار و ۱۰۰ متر خط انتقال آب با لوله پلیاتیلن ۳۵۵ میلیمتری و احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی است که اکنون در مدار بهرهبرداری قرار دارد.
سید موسوی موسوی نماینده مردم لامرد در مجلس شورای اسلامی و علی علیزاده فرماندار شهرستان لامرد، با تجلیل از اقدامات گسترده شرکت آبفا استان فارس، از پیگیری و جدیت مدیرعامل و کارکنان شرکت آبفا استان فارس و امور آبفا شهرستان لامرد در به ثمر رساندن پروژههای آبرسانی تقدیر کردند.
علی شبانی مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس نیز ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: در هفته دولت سال جاری، بیش از ۱۲ درصد کل اعتبارات آب استان فارس در شهرستان لامرد به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: طرح آبرسانی خیرگو- چاهورز با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال تکمیل و جمعیتی بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۸۷۰ خانوار را تحت پوشش قرار داده است.
