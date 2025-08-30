  1. استانها
  2. فارس
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

بهره‌برداری از طرح آبرسانی مجموعه روستایی خیرگو-چاهورز شهرستان لامرد

لامرد-طرح آبرسانی به مجموعه روستایی خیرگو- چاهورز شهرستان لامرد با صرف اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح آبرسانی به روستاهای شهرستان لامرد با صرف اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال اجرا شده و شامل حفر، تجهیز و برق‌رسانی به یک حلقه چاه، اجرای چهار هزار و ۱۰۰ متر خط انتقال آب با لوله پلی‌اتیلن ۳۵۵ میلی‌متری و احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی است که اکنون در مدار بهره‌برداری قرار دارد.

سید موسوی موسوی نماینده مردم لامرد در مجلس شورای اسلامی و علی علیزاده فرماندار شهرستان لامرد، با تجلیل از اقدامات گسترده شرکت آبفا استان فارس، از پیگیری و جدیت مدیرعامل و کارکنان شرکت آبفا استان فارس و امور آبفا شهرستان لامرد در به ثمر رساندن پروژه‌های آبرسانی تقدیر کردند.

علی شبانی مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس نیز ضمن تبریک هفته دولت و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: در هفته دولت سال جاری، بیش از ۱۲ درصد کل اعتبارات آب استان فارس در شهرستان لامرد به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: طرح آبرسانی خیرگو- چاهورز با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال تکمیل و جمعیتی بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۸۷۰ خانوار را تحت پوشش قرار داده است.

