پروژه آبرسانی به روستای چشمه دراز دهگلان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آبفا کردستان صبح دوشنبه در آئین افتتاح این پروژه آبرسانی، از بهره‌برداری پروژه آبرسانی به روستای چشمه دراز شهرستان دهگلان با هزینه‌ای بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال خبر داد و اظهار کرد: این پروژه به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور مسئولان محلی و مردم روستا افتتاح شد و موجب تامین آب شرب بهداشتی برای ۳۰ خانوار گردید.

محمد فرهاد افزود: پروژه تأمین آب روستای چشمه دراز با هدف ارائه خدمات آبرسانی کامل و مناسب به مردم این منطقه اجرا شده است و این پروژه به‌عنوان یکی از اقدامات مهم در جهت رفع مشکلات آبرسانی در مناطق روستایی، می‌تواند تأثیر زیادی در بهبود شرایط زندگی اهالی روستا داشته باشد.

وی در ادامه افزود: پروژه آبرسانی به روستای چشمه دراز با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال از محل اعتبار استانی به اجرا درآمده و با توجه به نیازهای اساسی این روستا در حوزه آب شرب، تمامی مراحل آن به دقت و با رعایت استانداردهای لازم انجام شد.

وی بادآور شد: این پروژه شامل اقداماتی شامل ۲ کیلومتر خط انتقال آب برای ایجاد مسیر مطمئن و پایدار انتقال آب به روستا، حفر و تجهیز چاه برای تأمین منبع آب مورد نیاز روستا، احداث اتاقک سرچاهی برای محافظت از منابع آبی و مدیریت بهتر آن و احداث مخزن ۴۰ مترمکعبی برای ذخیره آب شرب بهداشتی و همچنین ساخت ۳.۲ کیلومتر شبکه توزیع آب به‌منظور توزیع یکنواخت و بهینه آب در تمامی مناطق روستا است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان در ادامه تأکید کرد: با اجرای این پروژه، بیش از ۳۰ خانوار در روستای چشمه دراز از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره‌مند خواهند شد که این خود گامی مهم در راستای تحقق عدالت آبی در استان است.

فرهاد از تلاش‌های بی‌وقفه تیم‌های اجرایی و کارشناسان شرکت آبفا کردستان در راستای پیشبرد این پروژه قدردانی و بر اهمیت حمایت و همکاری‌های مستمر مردم محلی در تأمین نیازهای اساسی جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه پروژه‌های آبرسانی یکی از اولویت‌های اصلی دولت در راستای بهبود زیرساخت‌های روستایی است، از تلاش‌های مدیران و کارکنان شرکت آبفا در راستای اجرای موفق این پروژه قدردانی کرد و افزود: این پروژه نه‌تنها به تأمین آب شرب سالم کمک خواهد کرد، بلکه به‌واسطه این زیرساخت‌های آبی، شرایط بهتری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در این روستا فراهم خواهد شد.