محمد فرهاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تصفیه خانه فاضلاب روستای قروچای شهرستان دهگلان با اعتبار ۴۸۵ میلیارد ریال و برای جمعیت پنج هزار و ۳۸۸ نفری این روستا، دهه فجر امسال به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: این پروژه شامل طراحی، ساخت و بهره‌برداری از سیستم جمع‌آوری و تصفیه خانه فاضلاب با هدف تصفیه فاضلاب روستای پنج هزار و ۳۸۸ نفری قروچای اجرا شده و گامی مؤثر در راستای حفظ سلامت و بهداشت جامعه و همچنین محیط زیست است.

وی افزود: در این پروژه بیش از ۱۴ کیلومتر عملیات خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب اجرا شده و ۱۲۰۰ فقره انشعاب این روستا را زیر پوشش خدمات جمع آوری و تصفیه بهداشتی فاضلاب قرار می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان گفت: این تصفیه خانه در زمینی به مساحت ۱۵ هزار و ۳۹۶ مترمربع احداث، ظرفیت تصفیه ۶۴۰ مترمکعب فاضلاب را در شبانه روز دارد و برای اجرای کل پروژه نیز ۴۸۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شده است و در دهه فجر افتتاح خواهد شد.

فرهاد خاطرنشان کرد: تصفیه خانه فاضلاب روستای قروچای دهگلان به عنوان دوازدهمین تصفیه خانه فاضلاب استان و سومین تصفیه خانه فاضلاب روستایی پس از تصفیه خانه‌های روستایی حسین آباد و قلیان سنندج وارد مدار شده است؛ ضمن آنکه ۳ تصفیه خانه فاضلاب روستایی دیگر در روستاهای سراب قامیش سنندج، خامسان کامیاران و شوی بانه نیز در حال احداث است.