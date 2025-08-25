  1. جامعه
لزوم تقویت نظارت بر پروژه‌های بزرگ‌مقیاس استان تهران

سرپرست اداره ارزیابی محیط زیست و بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران بر اهمیت نظارت‌های ویژه در پروژه‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست ‌محیطی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الهه بیگی سرپرست اداره ارزیابی محیط زیست و بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم حفاظت محیط زیست استان تهران، با بیان اینکه صرف اخذ مجوز و ارائه گزارش ارزیابی پایان کار نیست، اظهار کرد: اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس نیازمند نظارت مستمر بر تعهدات محیط زیستی است و این مرحله از حیاتی‌ترین بخش‌های تضمین سلامت زیست‌محیطی پروژه‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: بسیاری از پروژه‌های زیرساختی در حوزه‌های آب، فاضلاب، انرژی و حمل و نقل در صورت بی‌توجهی به الزامات زیست‌محیطی می‌توانند خسارت‌های جبران ناپذیری به منابع طبیعی و کیفیت زندگی شهروندان وارد کنند.

بیگی ادامه داد: به همین دلیل اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران به‌طور جدی بر اجرای مصوبات و الزامات ابلاغ شده در چارچوب ارزیابی اثرات زیست محیطی و شرایط مجوزهای صادره نظارت می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

سرپرست اداره ارزیابی محیط زیست و بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اقدامات اخیر این اداره گفت: در نخستین گام، پروژه‌های شهرستان پردیس از جمله تصفیه‌خانه فاضلاب رودهن بومهن مورد بازدید قرار گرفت.

وی اضافه کرد: این پروژه با حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، یکی از طرح‌های مهم و مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در شرق استان تهران و حوضه آبریز سد ماملو است و بهره برداری از این تصفیه خانه علاوه بر کاهش آلودگی، امکان استفاده مجدد از پساب را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در حفاظت از منابع آبی دارد.

بیگی در پایان تصریح کرد: نظارت‌های پسینی نه تنها ابزاری برای کنترل انطباق پروژه‌ها با ضوابط زیست‌محیطی است بلکه در ارتقای کیفیت اجرای طرح‌ها، کاهش مخاطرات و استفاده بهینه از منابع نیز اهمیت بسزایی دارد و بر همین اساس، همه دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران موظفند همکاری کامل با تیم‌های پایش و ارزیابی محیط زیست داشته باشند.

