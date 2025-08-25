به گزارش خبرگزاری مهر، الهه بیگی سرپرست اداره ارزیابی محیط زیست و بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم حفاظت محیط زیست استان تهران، با بیان اینکه صرف اخذ مجوز و ارائه گزارش ارزیابی پایان کار نیست، اظهار کرد: اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس نیازمند نظارت مستمر بر تعهدات محیط زیستی است و این مرحله از حیاتی‌ترین بخش‌های تضمین سلامت زیست‌محیطی پروژه‌ها محسوب می‌شود.



وی افزود: بسیاری از پروژه‌های زیرساختی در حوزه‌های آب، فاضلاب، انرژی و حمل و نقل در صورت بی‌توجهی به الزامات زیست‌محیطی می‌توانند خسارت‌های جبران ناپذیری به منابع طبیعی و کیفیت زندگی شهروندان وارد کنند.



بیگی ادامه داد: به همین دلیل اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران به‌طور جدی بر اجرای مصوبات و الزامات ابلاغ شده در چارچوب ارزیابی اثرات زیست محیطی و شرایط مجوزهای صادره نظارت می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

سرپرست اداره ارزیابی محیط زیست و بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اقدامات اخیر این اداره گفت: در نخستین گام، پروژه‌های شهرستان پردیس از جمله تصفیه‌خانه فاضلاب رودهن بومهن مورد بازدید قرار گرفت.



وی اضافه کرد: این پروژه با حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، یکی از طرح‌های مهم و مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در شرق استان تهران و حوضه آبریز سد ماملو است و بهره برداری از این تصفیه خانه علاوه بر کاهش آلودگی، امکان استفاده مجدد از پساب را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در حفاظت از منابع آبی دارد.



بیگی در پایان تصریح کرد: نظارت‌های پسینی نه تنها ابزاری برای کنترل انطباق پروژه‌ها با ضوابط زیست‌محیطی است بلکه در ارتقای کیفیت اجرای طرح‌ها، کاهش مخاطرات و استفاده بهینه از منابع نیز اهمیت بسزایی دارد و بر همین اساس، همه دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران موظفند همکاری کامل با تیم‌های پایش و ارزیابی محیط زیست داشته باشند.