حسن عباس‌نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضع اداره حفاظت از محیط زیست استان تهران درباره پروژه‌های عمرانی در مناطق تحت مدیریت اداره کل محیط زیست، اعلام کرد: اداره کل محیط زیست استان تهران با بهسازی و ارتقای وضعیت موجود در مناطق مختلف موافق است، مشروط بر آنکه کلیه اقدامات در چارچوب قوانین، دستورالعمل‌ها و ضوابط سازمان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط صورت پذیرد.

وی افزود: بهسازی تله کابین توچال در هر نقطه‌ای که انجام شود، در صورت رعایت مقررات زیست‌محیطی و ضوابط قانونی، مورد تأیید سازمان خواهد بود و مخالفتی با آن وجود ندارد.

عباس‌نژاد همچنین گفت: در ستاد تسهیل با بهسازی وضع موجود تله کابین موافقت شده، اما اضافه کردن ستون‌های تله کابین توچال به دلیل بارگذاری جدید در وسعتی بالغ بر یک کیلومتر، نیازمند بررسی‌های تخصصی در کارگروه‌های شورای عالی محیط زیست است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تصریح کرد: سازمان محیط زیست مجری پروژه‌های عمرانی نیست و هیچ بودجه‌ای برای اجرای آن اختصاص نمی‌دهد، بلکه صرفاً نظارت بر رعایت قوانین و مقررات زیست‌محیطی را بر عهده دارد، اجرای این پروژه توسط بخش خصوصی و شهرداری صورت می‌گیرد.

وی در پایان اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود در یکی دو ماه آینده، جلسه شورای عالی محیط زیست با حضور وزرای عضو، ریاست محترم جمهوری و دبیر شورا برگزار شده و تصمیم نهایی درباره موضوع اضافه کردن ستون‌های تله کابین توچال از ایستگاه اول تا پارکینگ اتخاذ شود.