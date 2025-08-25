حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان؛ یک نفر شهید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، پهپاد اسرائیلی شهرک صربین را در جنوب لبنان هدف قرار داد.

این حمله تلفاتی به همراه نداشت.

همچنین خبرنگار شبکه المیادین اعلام کرد که یک پهپاد اسرائیلی جاده‌ای میان عین المزراب- تبنین در بنت جبیل در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

در این خصوص وزارت بهداشت لبنان خبر داد در جریان حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در این جاده، یک نفر به شهادت رسیده است.

تاکنون هویت این فرد مشخص نشده است و رژیم صهیونیستی درخصوص این حمله و تجاوز جدید خود، بیانیه‌ای صادر نکرده است.