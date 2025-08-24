خبرگزاری مهر، گروه بین الملل، الناز رحمت نژاد: تصمیم خلع سلاح حزب الله یک تصمیم ملی در لبنان نیست بلکه آمریکا و عربستان سعودی این طرح را مطرح کرده و دنبال می‌کنند. از نگاه کارشناسان لبنانی، جوزف عون، نواف سلام و گروهی از مزدوران سیاسی و رسانه‌ای اهرم آمریکا برای اجرای این پروژه هستند. تصمیم خلع سلاح حزب الله به دلیل خروج وزرای شیعه از نشست کابینه از اجماع برخوردار نیست؛ به همین دلیل، قابلیت اجرایی ندارد و اجرا نخواهد شد.

سلاح حزب الله نه فقط لبنان بلکه ایران، فلسطین و حتی تمام منطقه را از اشغالگری رژیم صهیونیستی محافظت می‌کند. در واقع، لبنان، مرکز ثقل موضوعات منطقه‌ای است. در همین راستا نشست بین المللی «خلع سلاح حزب الله و آینده لبنان» توسط خبرگزاری مهر با حضور کارشناسان ایرانی، یمنی و لبنانی برگزار شد.

احمد دستمالچیان سفیر سابق ایران در لبنان و اردن، محمد خواجویی مدیر گروه مطالعات لبنان پژوهشکده تحقیقات استراتژیک خاورمیانه، محمد علی حسن نیا کارشناس مسائل جهان عرب، محمد صرفی سردبیر روزنامه تهران تایمز، محمد رضا مرادی مدیرکل بین الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر، زینب فرحات کارشناس شبکه تلویزیونی شبکه نبا لبنان، دکتر علی احمد پژوهشگر مسائل سیاسی لبنان و احمد عبدالوهاب الشامی کارشناس شبکه المسیره یمن حضور داشتند. کارشناسان ایرانی به صورت حضوری و کارشناسان خارجی به صورت آنلاین و برخط با یکدیگر به بررسی تصمیم خلع سلاح حزب الله و آینده لبنان پرداختند که مشروح آن در ادامه گزارش می‌آید،

خلع سلاح حزب الله نقض قوانین طائف است

محمدرضا مرادی گفت: کابینه لبنان مساله طرح خلع سلاح حزب الله را در شرایطی مطرح کرده است که کارشناسان بر این باور هستند این مساله مانند شمشیر دو لبه ای می‌ماند که می‌تواند امنیت و ثبات داخلی لبنان را مورد هدف قرار بدهد. صحبت کردن از خلع سلاح حزب الله به عنوان تنها ابزار و سلاح حامی شیعیان در صورتیکه همچنان پنج نقطه از جنوب لبنان در اشغال رژیم صهیونیستی است و شیعیان این منطقه مورد حمله اشغالگران قرار می‌گیرند خطرناک است. شیخ نعیم قاسم هم در سخنرانی اخیر خود گفت که «ما کربلایی خواهیم جنگید و سلاح مقاومت خط قرمز ما است.» شیخ نعیم با سخنان خود دولت لبنان را با خطر جنگ داخلی تهدید کرد.

وی افزود: کارشناسان نگران امنیت و ثبات در لبنان هستند. به هم ریختن لبنان می‌تواند به مناطق دیگری تسری پیدا کند. سلاح حزب الله برای مبارزه با اشغالگری به وجود آمده است. حزب الله اعلام کرده است تا زمانی که اشغالگری وجود داشته باشد سلاح حزب الله نباید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. هرگونه صحبتی درباره انحصار سلاح در دست دولت باید از استراتژی جامع دفاعی برخوردار باشد. خلع سلاح یک طرفه حزب الله از طرف دولت نقض قوانین طائف است.

مسائل منطقه را از دریچه منافع ملی ببینم

محمد صرفی به عنوان سخنران افتتاحیه گفت: افکار عمومی جامعه نسبت به مسائل منطقه از ضعف اطلاعاتی برخوردار است. چنین نشست‌های تخصصی که امروز خبرگزاری مهر برگزار کرده و در آن حضور داریم می‌تواند دو جنبه داشته باشد؛ جنبه اول این است که آن افکار عمومی جامعه که به دنبال اطلاعات دقیق‌تر و ریزتر از مسائل منطقه هستند، می‌توانند این مسائل را از زبان کارشناسان بشنوند. مخاطبین فراتر از افکار عمومی یعنی کسانی که تصمیم ساز هستند می‌توانند از چنین نشست‌های تخصصی بهره ببرند و این جنبه دوم است.

وی افزود: نشست‌های تخصصی که با موضوعات منطقه‌ای برگزار می‌شود در آن شجاعت و جسارت دیده می‌شود. مباحث و مسائلی مورد بررسی قرار می‌گیرند که کمتر در رسانه به آن‌ها پرداخته و شنیده می‌شود. تصمیم سازان و تصمیم گیران در این نشست‌ها می‌توانند مسائل را با زاویه دیدهای مختلف از زبان‌های مختلف بشنوند تا اقدام و تصمیم گیری آن‌ها مؤثر باشد.

به گفته وی، مساله خلع سلاح حزب الله مساله ایران هم است نه فقط به خاطر حمایتی که جمهوری اسلامی ایران از حزب الله دارد بلکه مسائل خاورمیانه و غرب آسیا به شدت به یکدیگر پیوسته هستند؛ بعد از ۷ اکتبر و عملیات طوفان الاقصی این پیوستگی رو به افزایش رفت. اتفاقاتی که در لبنان می‌افتد بر امنیت ملی ایران اثرگزار هستند. مسائل را از دریچه منافع ملی دیدن مسائل منطقه را مسائل خودمان دانستن از اهمیت بالایی برخوردار است.

اضمحلال نظم قدیم و شکل‌گیری نظم جدید

احمد دستمالچیان با بیان اینکه در شرایط حساس فعلی نیازمند تبیین شرایط منطقه و دنیا هستیم. گفت: ریشه تحولات باید دقیق و عمیق بررسی شود تا خطای تحلیلی و راهبردی رخ ندهد. گفتمان سازی و ارتقا دانش در ایران موجب بالا رفتن امنیت فکری و آرامش مردم خواهد شد.

وی افزود: در دوران گذار به سر می بریم. نتیجه این دوران اضمحلال تدریجی نظم قدیم و شکل‌گیری نظم جدید خواهد بود. همان چیزی که ۸۰ سال پیش اتفاق افتاد امروز مجدداً در حال اتفاق افتادن است. دو محور اساسی و تعیین کننده در منطقه در مقابل یکدیگر ایستاده اند. یک طرف مثلث شوم و طرف دیگر ایران و محور مقاومت.

هر دو طرف هم از جنگ بقا، جنگ تعیین سرنوشت و جنگ وجودی حرف می‌زنند. این‌ها نشان دهنده این است که این جنگ، جنگ تعیین کننده ای است. اتفاق‌هایی که داخل این پازل رخ می‌دهد مانند زنجیر به هم پیوسته هستند؛ اگر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اتفاق می‌افتد مرتبط با خلع سلاح حزب الله است. اگر خلع سلاح حزب الله را مطرح می‌کنند و به حشد شعبی عراق فشار می‌آورند به سوریه بر می‌گردد. به صراحت می‌گویم در سطح کلان چنین دیدگاهی وجود ندارد. ضرورت استراتژیک ایجاب می‌کند که تصمیم سازان جمهوری اسلامی ایران از ریشه و عمق تحولات منطقه باید بیشتر آگاه باشند.

سفیر سابق ایران در لبنان مطرح کرد: مساله خلع سلاح حزب الله مساله جدیدی نیست. محور استکبار همیشه به سلاح حزب الله چشم داشته و دنبال خلع آن بوده است؛ از اولین روزی که حزب الله علیه اشغالگران جنگید تا امروز. اتحاد عرب، آمریکا و رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح حزب الله دائماً هم‌صدا بوده اند. همانطوری که در حمله رژیم صهیونیستی به ایران و ساقط کردن نظام آن دچار حماقت و خطا راهبردی شدند در مورد خلع سلاح حزب الله هم در حال تکرار همان خطا راهبردی هستند. سلاح حزب الله، سلاح ناموسی است. مقاومت در لبنان متشکل از همه طوایف بوده و جنس آن مردمی است.

دستمالچیان اضافه کرد: هر اتفاقی در لبنان می‌افتد انعکاس آن را در منطقه می‌بینیم. ثبات لبنان، ثبات منطقه است. اگر لبنان بی ثبات بشود منطقه نیز بی ثبات خواهد شد. سلاح حزب الله موازی با ارتش لبنان نیست بلکه مکمل آن است. سلاح حزب الله در دفاع از وطن به کار گرفته شده و به کمک ارتش آمده است. ارتش هیچ وقت بدون سلاح حزب الله نتوانسته کاری را پیش ببرد. سیستم ارتش در تمام دنیا یک سیستم کلاسیک است و مقاومت استراتژی غیرمتقارن بازدارنده دارد. چه طور می‌توان سیستم مقاومت را در دل ارتش هضم کرد؟ اساس این نظریه از ریشه غلط است.

سفیر سابق ایران در اردن تاکید کرد: سران کشورهای عربی بدانند سلاح مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی دارای بازدارندگی برای همه امت اسلامی است. اگر این سلاح از دست حزب الله گرفته بشود اولین کشورهایی که از توسعه طلبی و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در امان نخواهند بود، خودشان هستند. سران کشورهای عربی به رژیم صهیونیستی هیچ اعتمادی ندارند و در ملاقات های خصوصی به این مساله اذعان می‌کنند.

طرح خلع سلاح حزب الله قابلیت اجرایی ندارد

محمد خواجویی گفت: سلاح حزب الله محصول خروجی عقیم دولت سازی در خاورمیانه و مشخصاً در لبنان و سوریه است. به تعبیری سلاح حزب الله بازتابی از یک دولت ورشکسته در لبنان است. وقتی کشوری مورد هجوم دشمن خارجی قرار می‌گیرد عملاً ارتشی وجود ندارد که در مقابل این دشمن قرار بگیرد. بدینصورت مردم برای دفاع از جان و مال خودشان دست به سلاح می‌برند. این مساله با پیروزی انقلاب اسلامی همزمان می‌شود، رو به فربه شدن می‌روند و تبدیل به یک سازمان می‌شود.

وی افزود: استدلال مخالفان سلاح حزب الله کاملاً منطقی است. در هر دولت و کشوری سلاح باید در اختیار ارتش باشد. در این موضوع مجادله‌ای وجود ندارد. برای ایران هم مقبول نیست خارج از دولت گروهی بخواهد سلاح داشته باشد. این سوال پیش می‌آید دولتی که شکل گرفته و تأمین امنیت بر عهده او است آیا توانسته کارایی و توانایی خودش را اثبات کند که حالا به مردم می‌گوید سلاح را کنار بگذارید و من مسئول دفاع از شما هستم؟ تجربه چهار دهه اخیر در لبنان خلاف این را اثبات می‌کند. در برهه‌های مختلف، چه مبارزه با رژیم صهیونیستی، چه مبارزه با گروه‌های تکفیری، نیروهای رسمی لبنان از جمله ارتش نقش مؤثری نداشته اند. اگر جایی هم بوده و کاری انجام داده اند کاملاً با هماهنگی حزب الله بوده است؛ مثلاً آزاد سازی مناطق شرقی لبنان از حضور داعش. ارتش لبنان در دفاع از مردم توانایی خودش را نتوانسته اثبات کند.

مدیر گروه مطالعات لبنان پژوهشکده تحقیقات استراتژیک خاورمیانه با بیان اینکه ارتش لبنان عملاً از استقلال لازم برخوردار نیست، ادامه داد: ارتش لبنان کاملاً و صد در صد زیر چتر ایالت متحده آمریکا است. کوچک‌ترین سلاحی که بخواهد بخرد باید به تأیید آمریکا برسد. اجازه خرید سلاح خارج از تصمیمات ایالت متحده ندارد. به هر حال آمریکایی‌ها به صورت تحقیرآمیز سلاح در اختیار ارتش لبنان می‌گذارند؛ دو تا هلی کوپتر می‌آورند، روبانی به آن می‌بندند و می‌گویند دو هلی کوپتر به شما دادیم.

خواجویی اضافه کرد: انحصار سلاح در دست دولت مطرح نیست بلکه طرح «نابود سازی تسلیحات حزب الله» مطرح است. اگر قرار باشد سلاح حزب الله در اختیار ارتش قرار بگیرد توازن منطقه از بین می‌رود. این شرایط و طرح‌ها ایجاد شده تا معادله جدید امنیتی رژیم صهیونیستی تثبیت بشود. صهیونیست‌ها در عرصه هوایی آزادی عمل داشته باشند. آمریکایی‌ها حتی به ارتش لبنان اجازه نخواهند داد که سلاح‌های حزب الله را در اختیار داشته باشد.

به گفته مدیر گروه مطالعات لبنان پژوهشکده تحقیقات استراتژیک خاورمیانه، ترورها و اتفاقات بزرگ تاریخ ساز هستند. اگر ترور پیر الجمیل هشتمین رئیس جمهور لبنان پایان دوره اتوریته مسیحیان و ترور رفیق حریری پایان دوره اتوریته سنی‌ها در لبنان بود می‌توان ترور سید حسن نصرالله را هم پایان دوره اتوریته شیعیان لبنان دانست. فضای سیاسی لبنان وارد دوره جدیدی شده است.

طرح خلع سلاح از بعد از ۲۰۰۰ شروع شد. کشور آزاد شده بود و گروه‌ها معتقد بودند که ضرورتی برای سلاح حزب الله وجود ندارد. حزب الله هم این توجیه را مطرح می‌کرد که اولاً تمام کشور آزاد نشده و بخش‌هایی از لبنان در اشغال رژیم صهیونیستی است. دوماً سلاح حزب الله می‌تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد. قضیه خلع سلاح در ۲۰۰۶ به اوج خود رسید. در آن زمان به دلیل قدرت حزب الله موضوع با ادبیات «خلع سلاح حزب الله» مطرح نشد بلکه با عنوان «استراتژی دفاع ملی» مطرح شد. استراتژی دفاع ملی که در زمان ریاست جمهوری میشل سلیمان ارائه شد در شرایط کنونی الگو مناسب برون رفت خوبی است. بر اساس این طرح حزب الله خلع سلاح نمی‌شد بلکه توان مقاومت باید با تصمیمات دولت هماهنگ می‌شد. همچنین تصمیم به جنگ و صلح به دولت بر می‌گشت. این طرح به دلایل مختلف اجرا نشد و حزب الله هم از ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به بعد که خیلی قدرتمند شده بود و اوج آن ۲۰۱۶ به بعد بود زیر بار طرح مذکور نرفت؛ گرچه به لحاظ سیاسی استراتژی دفاع ملی مورد تأیید حزب الله بود.

وی با بیان اینکه طرح خلع سلاح حزب الله از سه بعد ملی، طایفه‌ای و منطقه‌ای در لبنان برخوردار است، تاکید کرد: چیزی که امروز تحت عنوان طرح خلع سلاح حزب الله مطرح شده محصول تغییر شرایط سیاسی در لبنان است. مخالفان حزب الله از این فرصت استفاده کرده و با توجه به فشارهای دولت آمریکا سعی دارند طرح را در موازات طرح انحلال حشد شعبی در عراق اجرا کنند. نظم سیاسی شکل گرفته در لبنان کاملاً نظم آمریکایی است. جوزف عون و نواف سلام با فشار آمریکایی‌ها به قدرت رسیدند و اساساً با این دلیل انتخاب شدند که پروژه پیچیده خلع سلاح را اجرا کنند.

مدیر گروه مطالعات لبنان پژوهشکده تحقیقات استراتژیک خاورمیانه ادامه داد: حزب الله در مقابل خلع سلاح از این توجیه استفاده می‌کرد که این سلاح من است که برای کشور بازدارندگی ایجاد کرده است اما جنگ اخیر که با محاسبات غلطی از جانب حز الله همراه بود بازدارندگی لبنان را نقض کرد و باعث شد عملاً قدرت بازدارندگی حزب الله رو به کاهش برود. حزب الله و لبنان دست کم به دو دهه قبل برگشتند؛ جنوب لبنان مجدداً اشغال شده و رژیم صهیونیستی دست برتر را دارد. جبران باسیل که هوادار سلاح مقاومت بود می‌گوید که جنگ اخیر ثابت کرد سلاح مقاومت خیلی قدرت بازدارندگی ندارد. طبیعتاً در شرایط کنونی که ارتش توانایی بیرون راندن اشغالگران از جنوب لبنان را ندارد، از بین بردن همین توان حزب الله یعنی تیر خلاص به خود زدن.

وی در پایان افزود: خلع سلاح حزب الله جدا از بعد ملی و قدرتی که برای لبنان خلق کرده بود، جنبه طایفه‌ای هم دارد. ریشه این سلاح به طایفه شیعه بر می‌گردد. شیعیان از نظر جغرافیایی در مرزهای با رژیم صهیونیستی بودند. از سمت شرق هم در مرزهای با سوریه و حملات تکفیری‌ها قرار داشتند. از نظر شیعیان خلع سلاح یعنی بی دفاع کردن شیعیان به عنوان یک طایفه در مقابل دشمن خارجی است. خواجویی اضافه کرد: طرح خلع سلاح لبنان قابلیت اجرایی ندارد. اجرای آن به معنای جنگ داخلی در لبنان خواهد بود. رژیم صهیونیستی هم که تا الان راجع به طرح تام باراک نظری نداده کل طرح را زیر سوال می‌برد.

حزب الله لبنان مرکز ثقل موضوعات منطقه‌ای ایران است

محمد علی حسن نیا گفت: فضای لبنان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی سال ۱۹۷۵ یک فضای قومیتی بود. رنگارنگ طوایف در لبنان وجود داشت. به همین دلیل شیعیان تا قبل از سال ۱۹۷۵ طایفه تنهایی در لبنان بودند. حتی شیعیان شناسنامه نداشتند. بسیاری از زنان شیعه به عنوان خادمه در خانه‌های مسیحیان و سنی‌ها به سر می‌بردند. بعد از ورود امام موسی صدر به لبنان، جنگ ۱۹۸۲ و پیروزی انقلاب اسلامی شیعیان خودشان را بازپروری می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران و گاهاً حافظ اسد نیز به کمک شیعیان لبنان می آیند. اتفاقاتی که برای مسیحیان مارونی بعد از تشکیل دولت ناکامشان رخ می‌دهد قدرت خودشان را از دست می‌دهند و دروزی ها و شیعیان تا ۱۹۸۲ به بازپروی خودشان می‌پردازند. حزب الله لبنان از یکی از بندهای توافق طائف استفاده می‌کند و سلاح خود را نگه می‌دارد و در توافق بدون اینکه از کلمه مقاومت استفاده شده آمده است: «تا زمانی که دشمن صهیونیستی در داخل سرزمین‌های اشغالی است برخورد با آن برخورد مشروعی است.»

وی افزود: بعد از سقوط بشار اسد در سوریه تعادل در لبنان به هم خورد. زمانی که توافق طائف اتفاق افتاد حتی شیعیان از جمله نبیه بری و جنبلاط مخالف هستند. حافظ اسد به درخواست پادشاه سعودی آن‌ها را به دمشق فرامی خوانند و بعد از جلسه در دمشق موافق می‌شوند. صهیونیست‌ها در جنگ اخیر بعد از ماجرای مجدل شمس به این نتیجه رسیدند که راهبرد خودشان را تغییر بدهند تا تغییر معادله امنیتی در لبنان را به وجود آورند. آمریکایی‌ها هم ورود کردند تغییر معادله سیاسی را به وجود آورند.

این کارشناس مسائل جهان عرب ادامه داد: موضوع خلع سلاح حزب الله به این راحتی نخواهد بود. حزب الله موشک و پهباد دارد. بعد اجرایی طرح خلع سلاح در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. حتی اگر حزب الله سلاح را تحویل ارتش بدهد، ارتش توانایی استفاده کردن از آن‌ها را ندارد. ارتش لبنان از سال ۱۹۷۴ تا امروز تنها سلاحش سلاح‌های سبک آمریکایی بوده است و کلاً دو تا هلی کوپتر دارد. ارتش لبنان تانک و جنگنده و پهباد ندارد. دشمنان سعی دارند سلاح‌های حزب الله را به سمت معدوم شدن ببرند نه اینکه در اختیار ارتش لبنان قرار بدهند.

حسن نیا مطرح کرد: سناریویی که آمریکایی‌ها و سعودی‌ها برای لبنان می‌نویسند اولاً قابلیت اجرا ندارد. دوماً لبنان شبیه یک پیتزا و کیک تکه تکه شده است. این کشور از اساس عرصه بازیگری کشورهای مختلف منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای بوده است؛ ایران، عربستان، فرانسه، آمریکا و رژیم صهیونیستی. سوریه هم بود که عملاً بعد از سقوط دولت بشار اسد از بازیگری جریان لبنان کنار رفت. قطر هم گاهاً مثل سال ۲۰۰۵ بازیگری‌هایی داشته است. بنابراین خواسته‌های کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه ای در لبنان اهمیت دارد. نواف سلام و جوزف عون در سفر آقای لاریجانی به این کشور گفتند در مسائل دخالت نکنید. این آدم‌ها در سفرهای تام باراک و یزید ین فرحان درباره خلع سلاح و مسائل ملی لبنان صحبت می‌کنند.

وی اضافه کرد: در جامعه شیعه توافق و عدم توافق وجود دارد. دور زدن طایفه های مختلف شیعه و سنی و مسیحی امکان پذیر نیست. در میثاق ملی و توافق طائف نوشته شده است که طایفه‌ها در لبنان نمی‌توانند از یکدیگر پراکنده باشند. سال ۲۰۰۶ حزب الله به سمت مرزهای فلسطین اشغالی رفت و چند صهیونیست را به عنوان اسیر گرفت و کشت. این تفکر در جریان شیعه و مسیحی وحود داشت که حزب الله رفته این کار را انجام داده تا اسرای لبنانی را آزاد کند. حزب الله رفت تا مزار شعبا و کفرشوبا را آزاد کند. کار حزب الله کار لبنانی بود.

این کارشناس مسائل جهان عرب گفت: حزب الله یک سازمان نیست بلکه یک شبه دولت است؛ بانک، نیروی انسانی، سلاح، رسانه، تاجر، کشتی و حتی ترمینال اختصاصی دارد. آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال زدن شبه دولت حزب الله است. رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر مؤسسه قرض الحسنه حزب الله را مورد هدف قرار گرفت. برای این مورد هدف قرار گرفت که حزب الله دیگر نتواند به مردم جنوب برای بازسازی پول بدهد. آقای نواف سلام مراکز بانکی حزب الله را در لیست تروریستی قرار داده است. حزب الله لبنان مرکز ثقل موضوعات منطقه‌ای ایران است. حزب الله لبنان است که به یمن می‌رود و آموزش آن‌ها را بر عهده می‌گیرد. حزب الله لبنان است که در زمان حمله داعش به عراق، فرماندهان میدانی خود را به عراق می‌فرستد و در عرض ۴۸ ساعت ورق بازی را به نفع بغداد برگرداند. حزب الله لبنان است که در سال ۲۰۱۲ به سوریه می‌رود و ورق را به نفع آن‌ها تغییر می‌دهد.

حزب الله سلاح خود را کنار نخواهد گذاشت

علی احمد با بیان اینکه دولت فعلی لبنان معتقد است مقاومت به فعالیت خود پایان بدهد و اشغالگری در این کشور باقی بماند، گفت: دولت کنونی لبنان کاملاً تحت سلطه و نفوذ آمریکا قرار دارد. جوزف عون سعی دارد تمام پروژه‌های آمریکایی علیه خلع سلاح مقاومت را دنبال کند. این دولت معتقد است بعد از سال ۱۹۹۰ و توافق طائف اختلال بر روند تسلیحات لبنان به وجود آمده که در نتیجه عدم پایان دادن به سلاح‌های غیر دولتی در لبنان شکل گرفته است.

وی افزود: جنگ اخیر یعنی جنگ پشتیبانی غزه که مقاومت اسلامی حزب الله وارد آن شد جنگ شدید و سختی بود. مقاومت لبنان با وجود هشدارهای رژیم صهیونیستی و تلاش بیش از ۱۸ ساله آنها برای نفوذ گسترده در حزب الله وارد این جنگ شدند اما این رژیم نتوانست به اهداف استراتژیک خود برسد. هر چند صهیونیست‌ها سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله و فرماندهان ارشد مقاومت را به شهادت رساندند اما موفق نشد مقاومت و حزب الله را در عرصه کشور از بین ببرد. با وجود تمام ضرباتی که از سوی اشغالگران بر مقاومت وارد شد عناصر مقاومت در مناطق مرزی با اشغالگران مبارزه کردند و مانع از اشغالگری پنج لشکر ارتش اشغالگر قدس در داخل لبنان شدند. در این شرایط جنگ به پایان رسید و توافق آتش بس به دست آمد. رژیم صهیونیستی به تعهدات قید شده در این توافق پایبند نماند. اشغالگران بیشترین ویرانی را در منطقه جنوبی لبنان و جنوب رودخانه لیتانی رقم زدند.

پژوهشگر سیاسی لبنانی در ادامه سخنان خود مطرح کرد: امروز با گذشت چند ماه از فعالیت‌های دولت تصمیم خلع سلاح حزب الله بر اساس دستورالعمل مشخص آمریکایی و سعودی مشخص شده است. فرستاده‌های این دو کشور تلاش زیادی در این عرصه انجام دادند. عربستان سعودی تلاش بیشتری از خود نشان داده و این قابل توجه است. به طرف سعودی گفته شده در صورت اجرای این تصمیم ممکن است جنگ داخلی در لبنان رخ بدهد. عربستان سعودی پاسخ داده است که جنگ داخلی مهم نیست بلکه خلع سلاح حزب الله مهم است. تام باراک نماینده آمریکا در لبنان نیز قصد دارد روند این پروژه را تکمیل کند.

به گفته علی احمد، گزینه‌ها و تصمیمات مقاومت کاملاً مشخص است؛ تا زمانی که تجاوزات و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی در اراضی لبنان وجود دارد مقاومت لبنان تحت هیچ شرایطی سلاح خود را کنار نخواهد گذاشت. حزب الله آمادگی گفت و گو درباره استراتژی دفاعی لبنان را دارد. باید بررسی شود چگونه از لبنان در برابر تهدیدات محافظت بشود؟ چگونه از تمامی اهرم‌های موجود برای دفاع از لبنان به کارگیری بشود؟ فرقی نمی‌کند این اهرم زیر نظر ارتش یا هر سازمان دیگری باشد. حزب الله معتقد است باید از لبنان در برابر تجاوزها و بلند پروازی‌های رژیم صهیونیستی و وحشی گری های این رژیم محافظت کرد.

این محافظت نیازمند قدرت است و برای تحقق این قدرت اگر هم پوشانی قوا و تلاش‌ها در لبنان وجود داشته باشد، می‌تواند منجر به ایجاد «استراتژی دفاع ملی» شود که لبنان را زیر پرچم خود حفظ کند. در اینصورت مقاومت این آمادگی را دارد که تمامی اهرم‌های قدرت خود را در خدمت این استراتژی دفاعی قرار بدهد.

علی احمد افزود: اما اگر قرار باشد حزب الله سلاح خود را بدون بررسی و جستجو استراتژی دفاعی از لبنان تحویل دهد، مردم جنوب لبنان بدون محافظت در برابر تجاوزهای صهیونیستی رها شوند، هیچ امکانی برای دفاع از لبنان در برابر تجاوزهای رژیم صهیونیستی وجود نداشته باشد و هیچ افقی مبتنی بر تجهیز ارتش یا ایجاد راهکاری برای حمایت از لبنان شکل نگیرد حزب الله سلاح خود را تحویل نخواهد داد. این در حالی است که رژیم صهیونیستی زیر بار تعهدات خود نمی‌رود و بارها اعلام کرده از لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.

آمریکایی‌ها نیز اعلام کرده اند که هیچ تضمینی در این رابطه وجود ندارد. فرستاده آمریکا گفته است ما نمی‌توانیم ضمانت‌هایی به شما بدهیم که رژیم صهیونیستی از اراضی لبنان عقب نشینی کند. در چنین شرایطی در هیچ جای دنیا قابل پذیرش نیست که انسان عاقل سلاح خود را بر اساس درخواست صهیونیست‌ها زمین بگذارد.

پژوهشگر سیاسی لبنانی در پایان تاکید کرد: مقاومت لبنان نمی‌خواهد امتیازاتی را به آمریکا و رژیم صهیونیستی بدهد که آنها در روند جنگ قادر به تحقق آن نبوده اند. اگر آنها بخواهند بار دیگر وارد عرصه میدانی بشوند مقاومت از آمادگی لازم برخوردار است. تنها راهی که دولت لبنان باید در پیش بگیرد کنار گذاشتن این مصوبه و انجام گفت و گو برای تحقق استراتژی‌های دفاعی لبنان است.

سلاح حزب الله، سلاح شرف و امت اسلامی است

احمد عبدالوهاب الشامی با اشاره به آیه ۱۰۲ سوره مبارکه نساء «وَدَّ الَّذینَ کَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَ أَمْتِعَتِکُمْ فَیَمیلُونَ عَلَیْکُمْ مَیْلَةً واحِدَةً…» گفت: دشمن منتظر است ما بی سلاح بشویم تا حمله کند. این اتفاق درباره حزب الله مطرح است؛ دشمن می‌خواهد سلاح مقاومت در لبنان را بگیرد. پشت این قضیه آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند. دشمن به دنبال ضعیف کردن مقاومت لبنان است تا بر این کشور و منطقه مسلط بشود. سلاح حزب الله بود که سال ۲۰۰۰ جنوب لبنان را آزاد کرد. سلاح حزب الله بود که سال ۲۰۰۶ در مقابل ارتش رژیم صهیونیستی ایستاد. خلع سلاح حزب الله مختص سلاح حزب الله نیست بلکه با این طرح دنبال پاک کردن مساله فلسطین هستند. با خلع سلاح حزب الله می‌خواهند زمینه را برای پروژه خطرناک «اسرائیل بزرگ» آماده کنند.

کارشناس یمنی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی با سلاح‌هایی که در اختیار خودشان باشد مشکلی ندارند، به خلع سلاحی که در غزه مشغول نسل کشی است، مردم ایران، سوریه، عراق، یمن و لبنان را مورد هدف قرار داده، فکر نمی‌کنند، بلکه آن‌ها با سلاح‌هایی که در دست آزادگان و شرافتمندان است، مشکل دارند. سلاح آزادگان است که امنیت را ایجاد می‌کند. دشمن از این سلاح می ترسد و مانع سلطه اش می‌شود. سلاح مقاومت صرفاً یک ابزار جنگی نیست بلکه یک خط قرمز وجودی است. اگر خلع بشود دشمن پیشروی می‌کند و اگر بماند بازدارندگی دارد. مساله سلاح حزب الله یعنی مساله آینده لبنان، فلسطین و حتی تمام منطقه. یمن معتقد است سلاح حزب الله، سلاح امت اسلام است. سلاح شرف است. حزب الله آبروی امت را در ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ حفظ کرد. همه امت اسلامی وظیفه دارند از سلاح حزب الله حمایت و دفاع کنند.

تصمیم خلع سلاح حزب الله، تصمیم داخلی نیست

زینب فرحات گفت: تصمیم دولت فعلی لبنان برای خلع سلاح حزب الله یک تصمیم داخلی محسوب نمی‌شود بلکه یک تصمیم آمریکایی است. جوزف عون، نواف سلام و گروهی از مزدوران رسانه‌ای و سیاسی اهرم اجرای پروژه خلع سلاح حزب الله از سوی آمریکا هستند. تام باراک فرستاده آمریکا آشکارا اعلام کرد که اگر لبنان این پروژه را عملیاتی نکند به بلاد شام (جبهه النصره) خواهد پیوست.

وی افزود: کشوری که طرح خلع سلاح حزب الله را مطرح می‌کند، آمریکا است. حاکمیت لبنان در این خصوص تصمیم گیرنده نیست بلکه آمریکا با فشار مستقیم عربستان سعودی نقش ایفا می‌کند. یزید بن فرحان فرستاده سعودی در لبنان به صورت خاصی در این زمینه فتنه انگیزی می‌کند. پروژه خلع سلاح حزب الله که در واقع پروژه آمریکایی است در راستای پروژه خاورمیانه جدید قرار می‌گیرد.

کارشناس شبکه نبا لبنان مطرح کرد: طرح خلع سلاح مقاومت به دلیل خروج وزرای شیعه از نشست کابینه از اجماع لازم برخوردار نیست. منشور کلی در لبنان چهارچوب تقسیم قدرت که از سال ۱۹۴۳ برپا شد بر پایه توافق طائف که جنگ داخلی در کشور را پایان داد، وضع شد. در این منشور بر حق لبنان در اتخاذ اقدامات لازم برای آزادسازی تمام خاک این کشور و گسترش حاکمیت بر سراسر آن تاکید شده است.

زینب فرحات تاکید کرد: حزب الله موضع قاطعانه خود در خصوص خلع سلاح را به صورت قاطعانه بیان کرده است. نافرمانی مدنی، استفاده از کابینه، براندازی دولت و متوقف کردن برگزاری انتخابات پارلمانی از جمله سناریوهایی است که ممکن است در ادامه محقق شود. اگر حزب الله از داخل از جانب هر جریان سیاسی مورد تهدید قرار بگیرد برای دفاع از خود آماده است. البته که حزب الله با هرگونه درگیری و جنگ داخلی مخالف است و سلاح حزب تنها دشمن صهیونیستی را نشانه می‌گیرد.