اجرای پروژه ادامه احداث بزرگراه یادگار امام (ره)به کجا رسید؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخ‌الصنایع شهردار منطقه ۱۰ تهران به همراه رضا خرمی‌شریف، معاون فنی و عمرانی از روند اجرای پروژه ادامه احداث بزرگراه یادگار امام (ره) بازدید کرد.

در این بازدید که با هدف بررسی امکان ایجاد دسترسی خیابان دستغیب به بزرگراه یادگار امام (ره) انجام شد، وضعیت بخش‌های مختلف پروژه ارزیابی و تصمیمات لازم برای تسریع عملیات و بهبود دسترسی‌ها گرفته شد.

ادامه این بزرگراه که از خیابان هرمزان (پارک چناران) آغاز شده و تا خیابان قزوین امتداد می‌یابد، یکی از پروژه‌های مهم عمرانی منطقه ۱۰ به شمار می‌رود.

بر اساس طرح مصوب، بخش حدفاصل خیابان پهلوانی تا خیابان قزوین به‌صورت زیرگذر اجرا خواهد شد تا ضمن بهبود تردد خودروها، کاهش بار ترافیکی محورهای مجاور را به همراه داشته باشد.

در شاخه شرقی این پروژه، تملک ۲۸ پلاک ثبتی پیش‌بینی شده که تاکنون ۱۲ پلاک در محدوده میدان جی تملک شده و مراحل تملک سایر پلاک‌ها با جدیت در حال پیگیری است.