بازدید فرماندار تهران از طرح امتداد بزرگراه یادگار امام در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار تهران از طرح امتداد شاخه بزرگراه یادگار امام در منطقه ۹ تهران بازدید کرد.

حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در این بازدید که با حضور سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران انجام شد، اظهار داشت: اجرای طرح‌های کلان شهری در دوره مدیریت فعلی را عاملی مؤثر در کاهش بار ترافیک و تسهیل تردد شهروندان دانست و آن را از اقدامات شاخص شهرداری تهران برشمرد.

همچنین سیدمحمد رحیم مرتضوی شهردار منطقه ۹، در حاشیه این بازدید گفت: اجرای ابرطرح شاخه غربی بزرگراه یادگار امام نقش مهمی در کاهش ترافیک جنوب غرب تهران خواهد داشت. به گفته وی، شش مقطع از این پروژه تا ۲۰ مهر افتتاح می‌شود و کل طرح نیز تا پایان این دوره مدیریت شهری به بهره‌برداری کامل می‌رسد.