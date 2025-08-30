  1. استانها
افتتاح تقاطع غیرهمسطح دفاع مقدس تا پایان سال جاری

قزوین- شهردار قزوین از افتتاح فاز نخست تقاطع غیرهمسطح دفاع مقدس تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صباغی ظهر شنبه در بازدید از جمعی از اصحاب رسانه استان قزوین از پروژه‌های عمرانی در سطح شهر قزوین اظهار کرد: فاز نخست تقاطع غیرهمسطح دفاع مقدس تا پایان سال جاری خبر داد.

وی افزود: در روزهای عادی به طور میانگین ۱۲ هزار خودرو و در روزهای پیک بیش از ۲۰ هزار خودرو از این محور عبور می‌کنند که نشان از اهمیت این محور دارد.

شهردار قزوین تاکید کرد: پروژه دفاع مقدس تقاطع سه طبقه‌ای است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش ترافیک در سطح شهر قزوین را ایفا کند.

وی عنوان کرد: فاز نخست این پروژه شامل زیرگذر باید تا شهریور سال آینده افتتاح شود اما تلاش می‌کنیم آن را تا پایان سال به بهره برداری برسانیم.

صباغی اضافه کرد: برای اجرای این پروژه ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

