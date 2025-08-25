به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با هدف ارتقای جایگاه کارفرمایان در ساختار سه‌جانبه‌گرایی، فرزاد یوسفی را به عنوان قائم‌مقام دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران منصوب کرد.

فرزاد یوسفی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش تحول) است و از جمله مسئولیت‌های پیشین وی می‌توان به مدیرکلی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی و دبیری انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران اشاره کرد.

انتظار می‌رود آثار مثبت این تصمیم در ماه‌های آینده در بهبود تعاملات صنفی و ارتقای جایگاه کارفرمایان در عرصه ملی نمایان شود.