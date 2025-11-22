یک انتصاب جدید در وزارت کار

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی «یعقوب اندایش» را به عنوان «سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی» منصوب کرد.
متن حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل است:
نظر به مراتب تعهد، تخصص، شایستگیها و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب میشوید.
در ادامه این حکم آمده است: توفیق شما را در انجام وظایف در راستای جهتگیریهای راهبردی دولت چهاردهم و وزارت متبوع با تعهد به اهداف قانون اساسی، سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برنامه هفتم پیشرفت از درگاه خداوند متعال خواستارم.
وی پیش از انتصاب به این سمت معاون مالی و اقتصادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، رئیس انجمن اقتصاد ایران، رئیس هیأت مدیره مؤسسه راهبردهای صبا و معاون دفتر یارانهای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بوده است.
