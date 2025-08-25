جریمه ۸ هزار میلیاردی یک شرکت خودروسازی توسط تعزیرات

به گزارش خبرنگار مهر، سیدیاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، از تعامل سازمان با دستگاههای ناظر در خصوص قیمتگذاری تاکسیهای اینترنتی خبر داد و گفت: فرایند قیمتگذاری باید منطبق با ضوابط و نرخهای مصوب باشد؛ شرایط خاص مانند ساعات پیک، وضعیت آبوهوا و خدمات جانبی قابل درک است، اما نباید بهانهای برای گرانفروشی باشد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص وضعیت بازار برنج اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد برنج بازار داخلی، تولید داخل است که فاقد ضوابط مشخص قیمتگذاری است و نبود شفافیت در این حوزه باعث نابسامانی و دشواری در رسیدگی به تخلفات شده که در تعامل با وزارت جهاد، سازمان حمایت، وزارت صمت و مجلس بهدنبال ایجاد سازوکار مشخص هستیم.
وی از جریمه بیش از ۸ هزار میلیارد تومانی یک شرکت خودروسازی بابت گرانفروشی خبر داد و تاکید کرد: روند رسیدگی به این پرونده در شعب تعزیرات کاملاً قانونی، غیرقابل تأثیر از فضاسازی رسانهای، و در تعامل با مراجع ناظر ادامه دارد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به قرار تأمین صادره برای مدیران حقوقی این شرکت گفت: بر اساس این قرار، برخی مدیران این شرکت تا صدور رأی نهایی از فعالیتهای مرتبط منع شدهاند و فروش برخی اقلام نیز برای ایرانخودرو ممنوع شده است.
وی با بیان اینکه قیمت برنج وارداتی شفاف است، گفت: در حوزه برنج خارجی، با توجه به تخصیص ارز و نظارت بر توزیع، امکان رسیدگی دقیقتر وجود دارد و پروندههایی نیز در این زمینه در حال رسیدگی است.
رایگانی با اشاره به گسترش گشتهای مشترک و حضور فعال بازرسان تعزیرات در مناسبتهای مختلف، از استمرار نظارت بر فروشگاههای زنجیرهای، بهویژه در ایام خاص، خبر داد و افزود: همکاری فروشگاههای زنجیرهای با دولت در توزیع کالاها قابل تقدیر است، اما در صورت تخلف، قطعاً با آن برخورد قانونی خواهد شد.
رایگانی با اشاره به گزارشهای متعدد مردمی در خصوص تخلفات نانواییها از جمله گرانفروشی، کمفروشی و عرضه خارج از نرخ مصوب گفت: متأسفانه موارد متعددی از تخلف مشاهده شده و برخی نانواییها بهرغم دریافت آرد یارانهای، قیمت مصوب را رعایت نمیکنند و درخواست ما از مردم این است که تخلفات را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش دهند تا بازرسیها تسریع شود.
وی تأکید کرد: تا زمانی که یارانه بهصورت غیرمستقیم پرداخت میشود و آرد دولتی در بازار جریان دارد، تخلفات در این حوزه ادامهدار خواهد بود. راهکار اصلی، شفافسازی زنجیره توزیع و ارائه یارانه مستقیم به مردم است.
