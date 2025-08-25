رسیدگی به بیش از ۴۱ هزار پرونده در حوزه کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه با حضور محمد حسن سرابیان معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی سید یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی تعزیرات حکومتی امروز ٣ مرداد ١۴٠۴ برگزار شد.

محمدحسن سرابیان، معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی گسترده به تخلفات در حوزه کالاهای اساسی طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی با اشاره به عملکرد آماری سازمان از ابتدای سال تا ۲۵ مردادماه گفت: در این مدت، ۴۱ هزار و ۱۱۳ پرونده مرتبط با کالاهای اساسی نظیر نان، برنج، قند، شکر، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ و روغن مورد رسیدگی قرار گرفته و برای متخلفان، در مجموع ۱۱ هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال محکومیت مالی صادر شده است.

سرابیان افزود: همچنین در حوزه قاچاق کالاهای اساسی، تعداد ۶۶۴ پرونده بررسی شده که منجر به صدورمحکومیت‌هایی به ارزش ۲ هزار و ۲۶۱ میلیارد ریال شده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات به افزایش فعالیت‌های میدانی سازمان نیز اشاره کرد و گفت: در این مدت ۱۲ هزار و ۳۱۱ گشت مشترک در سراسر کشور اعزام شده و پنج هزار و ۱۳۶ شکایت مردمی از طریق سامانه الکترونیک یمیز خدمت ۱۳۵ ثبت شده است؛ شکایاتی که بدون نیاز به مراجعه حضوری و با هدف تسهیل ارتباط مردم با سازمانپیگیری شده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات نظارتی و پایش مستمر بازار اشاره کرد و گفت: تقویت گشت‌های مشترک، استفاده از ظرفیت شعب سیار، آموزش و انسجام‌بخشی به ضابطان و ناظران و تمرکز بر حوزه‌های اولویت‌دار از جمله اقدامات راهبردی سازمان در این مدت بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی از رصد مستمر قیمت‌ها و ارائه پیشنهادهای عملیاتی به نهادهای تصمیم‌گیر خبر داد و افزود: جلسات کمیته اقدام مشترک در سطح ملی و استانی به‌طور ویژه به موضوع تنظیم بازارکالاهای اساسی از جمله روغن، برنج و نان اختصاص یافته است.

سرابیان همچنین از راه‌اندازی سامانه ناظرین افتخاری و برگزاری نشست‌های مشترک با NGOها و تشکل‌های مردمی باهدف جلب مشارکت آنها در نظارت بر بازار خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی، پلیسی و توان ضابطان خاص و عام، نقش مهمی در کشف تخلفات بازار ایفا کرده است.

وی در پایان، از بررسی وضعیت دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی با مشارکت بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در کمیته اقدام مشترک خبر داد و بر اهمیت اطلاع‌رسانی عمومی برای ایجاد امنیت روانی در فضای بازار تاکید کرد.