  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

رایگانی: ۱۳ کیلو طلای قاچاق توقیف شده تحویل مراجع ذیصلاح شد

مدیرکل روابط عمومی تعزیرات حکومتی اعلام کرد: ۱۳ کیلو طلای قاچاق در فرودگاه امام خمینی توقیف شده که تحویل مراجع ذیصلاح داده شده است. ‌

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی تعزیرات حکومتی در نشست خبری اعلام کرد: ۱۳ کیلو طلای قاچاق در فرودگاه امام خمینی توقیف شده که تحویل مراجع ذیصلاح داده شده است.

وی افزود: این موضوع در حال رسیدگی است و بانک مرکزی اعلام کرده که متعلق به چه کسی است.

وی در خصوص موضوع تخلفات مربوط به حوزه نان گفت: ما در سازمان تعزیرات پیگیر این هستیم که یارانه نان به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد و زمانی که فرایند آرد دولتی اصلاح شود بخش اعظمی از تخلفات این حوزه رفع می‌شود. متأسفانه بیشترین تخلفات پرونده‌های آرد و نان در استان تهران اتفاق می‌افتد.

    • IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
      این نباید اعدام بشه؟

