رایگانی: ۱۳ کیلو طلای قاچاق توقیف شده تحویل مراجع ذیصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی تعزیرات حکومتی در نشست خبری اعلام کرد: ۱۳ کیلو طلای قاچاق در فرودگاه امام خمینی توقیف شده که تحویل مراجع ذیصلاح داده شده است.

وی افزود: این موضوع در حال رسیدگی است و بانک مرکزی اعلام کرده که متعلق به چه کسی است.

وی در خصوص موضوع تخلفات مربوط به حوزه نان گفت: ما در سازمان تعزیرات پیگیر این هستیم که یارانه نان به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد و زمانی که فرایند آرد دولتی اصلاح شود بخش اعظمی از تخلفات این حوزه رفع می‌شود. متأسفانه بیشترین تخلفات پرونده‌های آرد و نان در استان تهران اتفاق می‌افتد.