به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین نظری در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: نهادهای اجرایی و دولتی به جای اینکه در پایتخت متمرکز شوند، باید قدرت و منابع را در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها توزیع کنند تا از بروکراسی خلاص شویم.

نماینده مردم رامهرمز در مجلس شورای اسلامی در ادامه، بیان کرد: آموزش و پرورش زیربنای توسعه فرهنگی و اقتصادی تمام جوامع دنیاست و نمی‌توان از مسئله فرهنگیان غافل شد. معلمان ستون‌های آموزش و پرورش کشور هستند و باید به معیشت آنان توجه شود.

وی تصریح کرد: چرا امروز قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان به خوبی و دقیق اجرا نمی‌شود؟ چرا در پرداخت بیمه تکمیلی آنان کوتاهی و سهل انگاری می‌شود؟ چرا در پرداخت معوقات اقدام جدی صورت نمی‌گیرد؟

نظری یادآور شد: رهبر فرزانه انقلاب هوشمندانه و متفکرانه هر سال واژه تولید را شعار سال قرار می‌دهند، اما فقط در ابتدای سال به تعدادی پلاکارد و سربرگ‌های اداری اکتفا می‌شود و امروز تولید بیمارتر از گذشته است. امروز تولید در همان بروکراسی‌های مریض اداری گرفتار شده و در رفع موانع تولید وزارت صمت باید فعال‌تر عمل کند و بانک‌ها هم باید آمار دهند که به چه میزان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت کردند.