  1. سیاست
  2. مجلس
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به خوبی اجرا شود

قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به خوبی اجرا شود

نماینده مردم رامهرمز در مجلس شورای اسلامی، خواستار اجرای دقیق و کامل قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین نظری در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: نهادهای اجرایی و دولتی به جای اینکه در پایتخت متمرکز شوند، باید قدرت و منابع را در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها توزیع کنند تا از بروکراسی خلاص شویم.

نماینده مردم رامهرمز در مجلس شورای اسلامی در ادامه، بیان کرد: آموزش و پرورش زیربنای توسعه فرهنگی و اقتصادی تمام جوامع دنیاست و نمی‌توان از مسئله فرهنگیان غافل شد. معلمان ستون‌های آموزش و پرورش کشور هستند و باید به معیشت آنان توجه شود.

وی تصریح کرد: چرا امروز قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان به خوبی و دقیق اجرا نمی‌شود؟ چرا در پرداخت بیمه تکمیلی آنان کوتاهی و سهل انگاری می‌شود؟ چرا در پرداخت معوقات اقدام جدی صورت نمی‌گیرد؟

نظری یادآور شد: رهبر فرزانه انقلاب هوشمندانه و متفکرانه هر سال واژه تولید را شعار سال قرار می‌دهند، اما فقط در ابتدای سال به تعدادی پلاکارد و سربرگ‌های اداری اکتفا می‌شود و امروز تولید بیمارتر از گذشته است. امروز تولید در همان بروکراسی‌های مریض اداری گرفتار شده و در رفع موانع تولید وزارت صمت باید فعال‌تر عمل کند و بانک‌ها هم باید آمار دهند که به چه میزان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت کردند.

کد خبر 6570880
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها