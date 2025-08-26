ماشه اصلی ایران، انسجام و همبستگی ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معتمدی زاده، در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: توصیه رهبر انقلاب بر حفظ انسجام و همبستگی و تلاش در جهت حمایت از دولت و رئیس جمهور را با جان و دل پیش می‌بریم و از دولتی‌ها می‌خواهیم قدر این حمایت ویژه را بدانند و شبانه روزی و جهادی کار کرده و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را حل کنند.

وی با بیان اینکه اسرائیل ابزاری در دست آمریکا است، بیان کرد: اسرائیل ابزاری برای وحشی گری، آتش افروزی، نسل کشی، کودک کشی و تخاصم و تجاوز است. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گوشه‌ای کوچک از توانایی‌های ما را نشان داد که طرف مقابل ملتمسانه به دنبال آتش بس بود. اگر قرار بود تمام ظرفیت‌هایمان را به میدان بیاوریم، بیش از ۴۸ ساعت دوام نمی‌آوردند.

نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به تهدیدات طرف مقابل برای فعال سازی مکانیسم ماشه، تاکید کرد: ماشه در مقابل ماشه است. ماشه اصلی ایران، غیرت ایرانی و اسلامی، همبستگی، انسجام و روحیه ایثار و شهادت ملت بزرگ ایران است که در محاسبات دشمن نمی‌گنجد.