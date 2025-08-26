به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری برنامه تلویزیونی «ملازمان حرم» امروز سه شنبه ۴ شهریور در معراج الشهدای تهران با حضور مادر شهید مهدی جلادتی، فرزند شهید سید رضی موسوی، محسن اردستانی کارگردان، فضه سادات موسوی مجری برنامه و حسام اسماعیلی مدیر روابط عمومی شبکه افق برگزار شد.

فضه سادات حسینی مجری «ملازمان حرم» درباره این مجموعه گفت: این برنامه هر بار که نظرسنجی شده پرمخاطب ترین برنامه شبکه افق شده است و گاهی با جابه‌جایی زمانی مخاطبان گلایه کرده و پیگیر پخش برنامه شده اند.

وی درباره محدودیت توزیع ویدئوهای برنامه گفت: به خاطر محدودیت های فضای مجازی نمی توانیم قطعات مختلف برنامه را در فضای مجازی بگذاریم.

این مجری درباره فضای حزن انگیز برنامه یادآور شد: اتفاقاً ما دنبال اشک گرفتن به بهانه وایرال شدن یا دنبال اذیت کردن خانواده ها نیستیم، هدفمان این است که شهید را بشناسانیم بنابراین از وجوه مختلف زندگی شهدا می گوییم. به طور مثال شهیدی داشته ایم که کنسرت می‌رفته است و به قول همسرش تمام لذت های حلال جهان را هم تجربه کرده است. از قول همسر شهید حاجی زاده منتشر کردیم که اتفاقاً چقدر دنبال زندگی بوده است و رزق او بود که به شهادت رسید.

وی اضافه کرد: فضای برنامه اصلاً حزن‌آلود نیست و شاید صرفاً چند وقت اخیر و پرداختن به جنگ ۱۲ روزه بود که باعث شد برنامه بسیار غمناک شود.

حسینی در بخش دیگر درباره حال خوب برای خانواده های شهدا اظهار کرد: ما همه سختی ها گرما و سرما را به جان خریده ایم تا به محل شهادت و منزل خانواده شهید و… برویم. اتفاقاً ما به خانه های این افراد می رویم تا دقایقی این خانواده ها را از اشک و حزن دربیاوریم.

اردستانی کارگردان برنامه در ادامه درباره ویدئوهایی مثل مواجهه نیروی انتظامی با سردار حاجی زاده و اینکه با فشار و ممیزی مواجه شده است یا خیر؟ گفت: ممیزی و سانسوری نسبت به برنامه نداشته ایم و اولین ممیزی خود خانواده های شهدا هستند که حساسیت هایی دارند. البته ممکن است به خاطر مباحث امنیتی ملاحظاتی وجود داشته باشد ولی سانسوری نداریم و اتفاقاً ویدئوهای این چنینی نمک برنامه است ولی بیشتر مشکلات ما با خود شبکه فنی است.

وی در ادامه درباره تقاضای کشورها برای ساخت برنامه اظهار کرد: «ملازمان حرم» برای شهدای لبنانی در کشور لبنان ساخته شده است و درباره افغانستانی ها و پاکستانی ها خودم مستند ساخته ام اما این برنامه اقبال زیادی داشت که باعث شد این کشورها درخواست برنامه را داشته باشند و به شهدای آنها بپردازد. حتی برخی شهدا بعد از پخش برنامه درباره شهیدشان خواسته بودند دوباره قسمت دیگری درباره دیگر وجوه شهیدشان ضبط شود.

این کارگردان درباره اتهام اشک ریختن در برنامه عنوان کرد: ما قسمت هایی داشته ایم که یک قطره اشک نه مجری نه خانواده نریخته اند اما حس و حال خوبی داشته است این را می گویم چون برخی به غلط می گویند که ما یعنی عوامل برنامه از خانواده های شهدا خواسته ایم که اشک بریزند و اگر گریه نکنند برنامه نمی گیرد.

سپس حسینی درباره اقبال خانواده های شهدا به این برنامه بیان کرد: خانواده ای در اواخر سال ۱۴۰۲ به من گفتند حلالت نمی کنیم چون درباره خیلی از شهدا برنامه ساخته اید اما برای شهید من برنامه نساخته اید. من گفتم امیدوارم بتوانیم برای همه شهدا این برنامه را بسازیم و محدودیت زمان داریم تا بتوانیم سراغ همه شهدا بریم. اما فکر کردم خدا را شکر که خانواده های شهدا دوست دارند درباره شهیدشان در این برنامه صحبت شود.

سپس کارگردان برنامه درباره استقبال از این مجموعه در منطقه عنوان کرد: برنامه به ترکی استانبولی ترجمه شده و در شبکه العالم ترجمه شده است حتی دوستانی داشتیم که از ما می خواستند برنامه را به زبان عربی برای مردم سوریه ترجمه کنیم.

حسام اسماعیلی روابط عمومی شبکه افق نیز در سخنانی گفت: «ملازمان حرم» با توجه به آماری که داشته ایم جزو پرمخاطب ترین برنامه ها بوده است. احتما در بهشت زهرا (س) و در شهرهای دیگر هم جلساتی برای «ملازمان حرم» داشته باشیم. این برنامه تاریخ شفاهی خاصی دارد، بعضی از خانواده های شهدا بعد از دیدن این مستندها انگیزه ای برایشان پیدا شد تا سخن بگویند. یا شبکه های دیگر بعد از این برنامه برنامه های مشابهی را تولید کردند.

وی در پایان گفت: این برنامه تا آخر امسال ادامه دارد و هفته ای ۲ قسمت برنامه داریم. بنا داریم برای سال جدید نیز برنامه ریزی کنیم و فصل های بعدی را هم داشته باشیم.