برگزاری مراسم دومین سالگرد شهید رضی موسوی در مهدیشهر

حجت الاسلام سید حمید رضا نبوی چاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: دومین برنامه استانی سالگرد شهادت سردار مدافع حرم، شهید سیدرضی موسوی ۱۰ دی ماه در شهرستان مهدیشهر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این مراسم روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه از نماز مغرب و عشا در مسجد امام علی (ع) شهرک انقلاب برگزار می‌شود، افزود: سرلشگر دکتر عزیز جعفری سخنران این مراسم خواهد بود.

امام جمعه مهدیشهر همچنین با بیان اینکه در این مراسم از احمد بابایی شاعر برجسته کشوری نیز دعوت شده است، تاکید کرد: ذاکران اهل بیت (ع) نیز در این مراسم اجرای برنامه خواهند کرد.

نبوی چاشمی با بیان اینکه باید چهره‌هایی مانند سیدرضی را به نسل نوجوان و جوان معرفی کرد، گفت: اقدامات فرهنگی در حوزه‌های مختلف از جمله فضای مجازی و نگارش زندگی نامه شهید و رونمایی از کتاب در کنار برگزاری مسابقات فرهنگی در مهدیشهر در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه به واسطه اینکه شهید رضی موسوی اهل مهدیشهر بودند ویژه برنامه‌های دیگری مانند ایستگاه صلواتی، تبلیغات محیطی، نامگذاری یکی از خیابان‌های مهدیشهر به نام این شهید، تندیس و… در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: سیدرضی از جمله قدیمی‌ترین مستشاران سپاه در سوریه و از همراهان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود.