پیام رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند، پیامی صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفتهی دولت فرصتی است ارزشمند، برای بازخوانی فرهنگ خدمت صادقانه و ایثار بیمنت، یادآور مردان بزرگی که نام و راهشان چراغ هدایت خدمتگزاران امروز و فرداست؛ بزرگمردانی همچون شهیدان والا مقام محمدعلی رجایی و دکتر محمدجواد باهنر که با اخلاص، تواضع و شجاعت در میدان خدمت، معیار تازهای از مسئولیتپذیری و مردمدوستی را بر جای گذاشتند.
این ایام، علاوه بر تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی و اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فرصتی مغتنم است تا به پاس قدردانی از مقام والای کار و تلاش، روز کارمند را به تمامی خدمتگزاران دلسوز و صادق ایران اسلامی تبریک بگوییم؛ به ویژه همکاران عزیز و خدومم در سازمان بهزیستی کشور که بیادعا اما با پشتکار و همتی مثالزدنی، رسالتی بزرگ را برعهده دارند.
کارکنان این سازمان، نه تنها مأمور اجرای برنامههای حمایتی و توانمندسازی و اجتماعی سازی خدمات، بلکه پیامآوران امید و کرامت انسانی در زندگی افرادی هستند که به حمایت و توجه بیشتری نیاز دارند. شما عزیزان با صبر، صداقت، روحیه ایثارگری و عشق به خدمت، در خط مقدم پاسداری از سلامت اجتماعی و رفاه عمومی ایستادهاید و با تلاشهای خستگیناپذیر خود، نقشی بیبدیل در ارتقای کیفیت زندگی اقشار آسیبپذیر ایفا میکنید.
بیتردید، شهامت در مواجهه با موانع، مهارت در مدیریت بحرانها، و نگاه انسانی و ارزشمدار به وظایف، کلید موفقیت کارکنان سازمان بهزیستی است؛ همان سرمایهای که این نهاد را طی چهار دهه گذشته به یکی از ستونهای پایدار حمایت اجتماعی در ایران بدل ساخته است. امروزه، در شرایطی که جامعه بیش از پیش به خدمات عادلانه و گسترده نیاز دارد، تداوم این مسیر با همت مضاعف و همدلی جمعی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
بر این باورم که همکاران ارجمند و جوانان پرتلاشی که در خانواده بزرگ بهزیستی خدمت میکنند، با تکیه بر تجربه پیشکسوتان و بهرهگیری از دانش روز، توان خواهند داشت طرحهای نوآورانهای را به مرحله اجرا درآورند که نه تنها خدمات سازمان را کارآمدتر و اثربخشتر کند، بلکه امید تازهای در دل مخاطبان بسازد.
در پایان، ضمن تبریک خالصانه فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند، از خداوند منان برای همه شما سربلندی، عزت، نشاط و توفیق روزافزون در مسیر خدمت به مردم شریف و بزرگوار ایران اسلامی مسئلت دارم و امیدوارم همواره در سایه عنایات حضرت حق و در پرتو رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، بتوانیم در راستای تحقق عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و اعتلای کرامت انسانی گامهای ماندگار برداریم.
با احترام؛ سید جواد حسینی
رئیس سازمان بهزیستی کشور
