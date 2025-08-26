کشف بیش از ۳۳۱ دستگاه کولر گازی قاچاق در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، اعلام کرد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأمورین این پلیس موفق به کشف انبار کولر گازی قاچاق در جنوب تهران شدند.

وی عنوان داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص گردید مقادیری کولر گازی قاچاق خارجی در انباری در کهریزک تخلیه و دپو گردیده که کالای خارجی را توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می‌کند.

سردار افشاری افزود: مأمورین این پلیس محل موصوف را بازرسی که مشخص گردید محل انبار کالاهای بازرگانی بوده که کالاها در سامانه‌ها ثبت نگردیده و مشاهده می‌نمایند مقادیر انبوهی کولر گازی خارجی در محل دپو که طی استعلامات گمرکی مشخص گردید اسناد گمرکی مربوط به سال‌های گذشته می‌باشد و مطابقتی با کالاهای مکشوفه نداشته است و فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی است.

این مقام انتظامی افزود: کالاها شامل تعداد ۳۳۱ دستگاه کولر گازی ساخت کشور چین بوده که پرونده قضائی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی گردید.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۸ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید. از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.