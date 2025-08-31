کشف ۹۷ کیلوگرم تریاک در اتوبان آزادگان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، از کشف ۹۷ کیلو تریاک و دستگیری ۲ قاچاقچی سابقه دار مواد افیونی در اتوبان آزادگان خبر داد.

وی در تشریح جزییات این خبر اعلام کرد: با ارجاع چندین فقره گزارش و شکایات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه ۲ تن از قاچاقچیان سابقه دار موادمخدر پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و تیمی از مأموران عملیات ویژه این پلیس مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفتند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با پیگیری‌های شبانه روزی فعالیت متهمان و با انجام چندین مرحله تحقیقات گسترده پلیسی و زیر نظر گرفتن رفت و آمدهای نامبردگان مشخص شد آنان با مراجعه به یکی از استان‌های جنوبی، مقادیر قابل توجهی موادمخدر را از مبدا استان‌های جنوبی تهیه و قصد دارند مواد را به وسیله یک دستگاه خودرو به تهران منتقل نمایند.

وی افزود: با مشخص شدن روش کار متهمان و شناسایی محور حرکتی آنان، تیمی متشکل از مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ با هماهنگی مقام قضائی به بزرگراه آزادگان اعزام و محدوده را زیر نظر گرفتند.

سرهنگ باباپور ادامه داد: با تکمیل اقدامات مقدماتی شمارش معکوس برای دستگیری متهمان آغاز و در نهایت خودروی سوژه مورد نظر در محدوده بزرگراه آزادگان مشاهده و با استفاده از گشت آشکار در یک عملیات ضربتی و هماهنگ و در اقدامی غافلگیرانه اقدام به متوقف نمودن خودرو نمودند.

وی گفت: با توقف خودرو، متهمان بلافاصله دستگیر و در بازرسی از خودرو ۹۷ کیلو گرم تریاک کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری به همراه مواد مکشوفه به پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بازجویی‌های فنی برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شدند.